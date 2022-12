Ofertas de empleo en el Instituto Cervantes para auxiliares administrativos en Shangai y Casablanca

Las funciones del puesto de trabajo son: a) Mecanografiado en formato electrónico de cartas, de informes y de otros documentos, en español y en idioma local. b) Utilizar todo tipo de herramientas informáticas. Dominio de las aplicaciones corporativas relacionadas con la actividad del área de adscripción. Introducir datos, obtener listados, cuadros, e informes, producir gráficos, etc. c) Distribuir y enviar escritos y documentos a través de cualquier medio de utilización en el I.C. (correo, valija, fax, e-mail, etc). d) Coordinar la agenda de las actividades del centro. e) Preparación de reuniones y concertación de entrevistas. f) Atención al público en general. g) Gestión del proceso de matrícula y becas y su tramitación administrativa: cobro de tasas y recibos. h) Gestión de préstamos de fondos bibliográficos: actualización del inventario y colocación de fondos; control de pedidos y facturas. i) Atención de visitas y de llamadas telefónicas. j) Organización y archivo de la correspondencia y de otra documentación. k) Realización de otras actividades administrativas que se le encomienden.

