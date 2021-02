Andalucía facilitará prácticas a 7.500 desempleados

Andalucía organiza el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo con el que facilitará prácticas a 7.500 desempleados.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de Andalucía invertirá hasta 20 millones de euros en el programa de prácticas profesionales para 7.500 personas en situación de desempleo.

Durante los ejercicios de 2019 y 2020 se produjo un gran alcance de inserción laboral de un 32,5% de las personas beneficiarias.

Estas cifras mostraron que 2.654 desempleados encontraron un puesto de trabajo tras su participación en el programa de prácticas en Andalucía. Asimismo, 61 entidades participaron en el proyecto. Hablamos de empresas privadas, ayuntamientos, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro.

Tras un balance positivo, actualmente, durante los ejercicios de 2020 y 2021 se presenta el objetivo de presentar la obligatoriedad del alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los participantes en las prácticas.

Sin embargo, la principal novedad de la nueva convocatoria de prácticas en Andalucía para desempleados es que se les ofrezca la posibilidad de un contrato una vez finalicen su periodo de prácticas.

Características del programa de prácticas a desempleados

La Junta manifiesta que se proveerá a la entidad empleadora una ayuda de 8.000 euros por cada nuevo contrato indefinido que formalice. Incluso, la jornada deberá ser completa. Incluso, la cuantía del incentivo aumentará un 10% cuando la persona contratada sea mujer con la finalidad de romper con la brecha salarial.

De tal modo que, el proceso de contratación deberá realizarse en el periodo máximo de seis meses desde el siguiente día a la finalización del periodo de prácticas. Asimismo, deberá mantenerse por un plazo mínimo de 18 meses, ininterrumpidamente.

El Programa de Experiencias Profesionales presenta una duración de prácticas no laborales entre tres y nueve meses, las jornadas semanales son de 20 horas distribuidas en cuatro días de cinco horas cada día.

Asimismo, las prácticas no conllevan relación laboral entre la empresa y la persona que las realiza, por tanto, no están remuneradas. No obstante, sí pueden estar becadas con una cuantía máxima del 80% del IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples).

Incluso, durante el tiempo que duren las prácticas la persona deberá estar cubierta por un seguro de accidente y responsabilidad civil.

Para participar en este programa se debe cumplir los siguientes requisitos:

Tener la residencia en la comunidad autónoma andaluza.

Estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo como persona demandante de empleo desempleada en situación administrativa de alta.

Provenir del programa Andalucía Orienta y tener un Itinerario Personalizado de Inserción abierto de, al menos, dos horas de atención y un mes de antigüedad.

Estar en posesión de una titulación universitaria, de formación profesional reglada o de una certificación de Formación Profesional para el Empleo.

Haber obtenido la titulación o certificación en los dos años anteriores a la solicitud de participación.

Carecer de experiencia profesional superior a tres meses relacionada con la cualificación formativa obtenida.

