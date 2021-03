Trabajo y Hacienda pretenden corregir los errores de cobro en ERTEs ante la próxima declaración de la Renta

Antes de la próxima declaración de la Renta tanto Trabajo como Hacienda pretenden corregir los errores de cobro en ERTEs.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Hacienda, de manera coordinada y conjunta trabajan en la corrección de los errores cometidos en el pago de las prestaciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El principal cometido es que se solucionen a tiempo antes del 7 de abril 2021 que es el periodo en el que comenzará la Campaña de IRPF correspondiente al año 2020.

De tal modo que, se podrá realizar la declaración de la Renta a partir del próximo 7 de abril hasta abril el 30 de junio.

Según han anunciado fuentes del Ministerio de Hacienda, la tarea pendiente es que desde la Agencia Tributaria tengan los datos actualizados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La finalidad es que, en aquellos casos de aviso de posibles errores en las cantidades abonadas por el SEPE, aparezca reflejado los datos al día en el borrador de IRPF del ciudadano afectado por un ERTE.

Resultado de los errores de cobro en ERTEs

La incógnita es si se corregirán los errores antes del comienzo de la campaña dela Renta, por lo que, desde Hacienda, destacan que “se está trabajando para tenerlo actualizado al máximo” y “que habrá que ver cuando empiece la campaña para valorar la situación”, según avanza el diario Expansión.

Incluso, a finales del año 2020 los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recomendaron algunas consultas para evitar sustos a la hora de presentar la declaración.

Por tanto, buscaron soluciones para que los trabajadores en ERTE no tributen de más en la declaración de la Renta.

No obstante, cabe destacar que el colapso provoca que incluso trabajadores que permanecieron en ERTE solamente durante las primeras fechas de la crisis causada por la Covid-19, aún no hayan recibido esa carta por parte del SEPE para devolver el cobro no correspondido.

