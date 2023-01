Oposiciones: La sobrecualificación sólo puntuará en los concursos cuando tenga relación con el trabajo al que se opta

«La circunstancia de que el recurrente tenga la titulación universitaria de Arquitecto no le da derecho, de manera automática, a que ello sea valorado en cualesquiera apartados del baremo, ni mucho menos a presumir que esa cualificación académica y profesional lleva necesariamente aparejada una mayor idoneidad para el correcto desempeño de una plaza para la que esa cualificación académica y profesional no es requerida», dice la sentencia número 1625/2022, de 12 de diciembre pasado.

