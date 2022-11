Hasta el 22 de noviembre estará abierto el plazo para las oposiciones en la Unión Euopea para expertos en energía, clima y medio ambiente.

Al contrario de lo que ocurre en las oposiciones que se celebran en España, las oportunidades de empleo público para trabajar en la Administración Europea no requieren del aprendizaje de un temario sobre el que luego se examinan los aspirantes.

En el caso concreto de los administradores especializados en energía, clima y medio ambiente, requieren del dominio de idiomas, uno nativo y un segundo con un nivel mínimo de B2 entre las 24 lenguas oficiales comunitarias.

En cuanto a los requisitos para las Oposiciones en la Unión Europea para expertos en energía, clima y medio ambiente, serán los siguientes en cada especialidad:

3.3.1. Ámbito 1 — Energía

a) Para poder optar al ámbito 1, las personas candidatas deberán reunir al menos uno de los siguientes requisitos:

i) un nivel de formación que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de una duración mínima de cuatro años, acreditado por un título, en uno de los ámbitos siguientes: ciencias químicas, economía y finanzas, ingeniería, derecho, ciencias de la vida y de la tierra, matemáticas, física, ciencias sociales o humanidades, seguido de un mínimo de tres años de experiencia profesional pertinente;

o

ii) un nivel de formación que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de una duración mínima de tres años, acreditado por un título, en uno de los ámbitos mencionados en el punto 3.3.1, letra a), inciso i), seguido de un mínimo de cuatro años de experiencia profesional pertinente.

3.3.2. Ámbito 2 — Clima

a) Para poder optar al ámbito 2, las personas candidatas deberán reunir al menos uno de los siguientes requisitos:

i) un nivel de formación que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de una duración mínima de cuatro años, acreditado por un título, en uno de los ámbitos siguientes: ciencias de la vida (biología, botánica, ecología, zoología, gestión de la naturaleza, etc.), ciencias de la tierra (geología, meteorología, oceanografía,

astronomía, ciencias del cambio climático, etc.), ciencias ambientales, ingeniería (de materiales, mecánica, eléctrica, química, etc.), economía, matemáticas, ciencias químicas, física y/o ciencias sociales y del comportamiento (antropología, ciencias políticas, sociología, psicología social, etc.), seguido de un mínimo de tres años de

experiencia profesional pertinente;

o

ii) un nivel de formación que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de una duración mínima de cuatro años, acreditado por un título, en uno de los ámbitos mencionados en el punto 3.3.2, letra a), inciso i), seguido de un mínimo de cinco años de experiencia profesional pertinente;

o

iii) un nivel de formación que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de una duración mínima de tres años, acreditado por un título, en uno de los ámbitos siguientes: ciencias de la vida (biología, botánica, ecología, zoología, gestión de la naturaleza, etc.), ciencias de la tierra (geología, meteorología, oceanografía, astronomía,

ciencias del cambio climático, etc.), ciencias ambientales, ingeniería (de materiales, mecánica, eléctrica, química, etc.), economía, matemáticas, ciencias químicas, física y/o ciencias sociales y del comportamiento (antropología, ciencias políticas, sociología, psicología social, etc.), seguido de un mínimo de cuatro años de experiencia profesional

pertinente;

o

iv) un nivel de formación que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de una duración mínima de tres años, acreditado por un título, en uno de los ámbitos mencionados en el punto 3.3.2, letra a), inciso iii), seguido de un mínimo de seis años de experiencia profesional pertinente.

3.3.3. Ámbito 3 — Medio ambiente

a) Para poder optar al ámbito 3, las personas candidatas deberán reunir al menos uno de los siguientes requisitos:

i) un nivel de formación que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de una duración mínima de cuatro años, acreditado por un título, en un ámbito pertinente, seguido de un mínimo de tres años de experiencia profesional directamente relacionada con las funciones del ámbito 3, enumeradas en el anexo I de la convocatoria;

o

ii) un nivel de formación correspondiente a un ciclo completo de estudios universitarios de al menos tres años de duración, acreditado por un título en un ámbito pertinente, seguido de un mínimo de cuatro años de experiencia profesional directamente relacionada con la naturaleza de las funciones en el ámbito 3, enumeradas en el anexo I de la convocatoria.

Las bases regulan en cada caso qué se entiende por experiencia profesional porque debe corresponder a los ámbitos de actuación de cada una de las tres especialidades.

En cuanto al proceso de selección de las Oposiciones en la Unión Europea para expertos en energía, clima y medio ambiente, comenzará con una evaluación de los méritos por parte del tribunal seleccionado por EPSO.

Las personas que obtengan mejor cualificación, serán citadas en el centro de evaluación donde pasarán por una prueba de razonamiento verbal, numérico y abtracto además de una segunda en la que se evaluarán sus competencias generales.

En las bases se específican las funciones de cada uno de los administradores en función de su especialidad y puedes acceder a ellas aquí.

Puedes ver otras noticias sobre convocatorias de empleo público y oposiciones en España y la UE aquí.