Oposiciones en la Policía Nacional: un tribunal ordena readmitir a 500 aspirantes suspendidos en la prueba de ortografía

La decisión coincide con la convocatoria de 2022 para cubrir 2.456 plazas en el cuerpo. Del total de las vacantes, se reservan 491 para militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicio. No obstante, si no se cubren se acumularán a las 1.965 de acceso libre.

Los opositores, que se presentaron a las pruebas en 2019, presentaron una demanda judicial porque en el test de ortografía no les dieron por válidas las palabras «ciberataque», «LGTBI», «reditar y «preminente». La sentencia, a la que ha tenido acceso El Español, concluyó que dichos términos estaban correctamente escritos, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española. El tribunal defiende que Interior desoyó a la Real Academia de la Lengua al no darlos por válidos.

