Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 27.03.2023

Como cada semana, repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido por el Boletín Oficial del Estado (BOE) si quieres obtener una plaza de funcionario o personal laboral.

Este repaso permite saber cómo puedes trabajar en distintas categorías laborales de la administración general del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos en función de las características de la convocatoria o del municipio.

Puedes completar la información con la visita a nuestra sección de Empleo Público en la que te ofrecemos otras convocatorias difundidas por diarios oficiales autonómicos y provinciales. Además, te adelantamos los planes de las distintas instituciones para que prepares las pruebas con mayor antelación.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas por el BOE a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:

PROCESOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIÓN EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO COORDINADOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Coordinadores/as de servicios de logística (AST 1) Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para INTERNACIONAL

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de candidaturas vencerá el 19 de abril de 2023 a las 17.00 horas, hora de Bruselas

Observaciones: Concurso general (AST 1) para la contratación de funcionarios para la Dirección General de Infraestructuras y Logística (DG INLO)

Referencia: 203703

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

INSTITUTO CERVANTES

CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE TOULOUSE

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases Referencia: 203717

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUAYAQUIL

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Referencia: 203702

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN PERPIÑÁN

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: El último día de plazo de presentación de solicitudes será el 24 de marzo de 2023

Referencia: 203708

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MOSCÚ

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023

Observaciones al plazo: El último día de plazo de presentación de solicitudes será el 28 de marzo de 2023

Referencia: 203718

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASILIA AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023

Observaciones al plazo: El último día de plazo de presentación de solicitudes será el 29 de marzo de 2023

Referencia: 203746

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MARSELLA

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023

Observaciones al plazo: El último día de plazo de presentación de solicitudes será el 28 de marzo de 2023

Referencia: 203748

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA PAZ AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de marzo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 Observaciones al plazo: El último día de plazo de presentación de solicitudes será el 27 de marzo de 2023

Referencia: 203739

OPOSICIONES DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE JUSTICIA

PERITACION Y VALORACION DE BIENES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización empleo temporal larga duración: 4 Proceso de estabilización indefinidos no fijos: 1 Referencia: 203711

MINISTERIO DE JUSTICIA

PERITACION Y VALORACION DE BIENES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de

publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Proceso de estabilización empleo temporal larga duración: 2 Referencia: 203712

MINISTERIO DE JUSTICIA

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización empleo temporal larga duración: 2 Proceso de estabilización indefinidos no fijos: 1 Referencia: 203714

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

AYUDANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ayudante de Informática

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/04/2023

Observaciones al plazo: plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203779

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE JUSTICIA PSICOLOGIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización empleo temporal larga duración: 7 Proceso de estabilización indefinidos no fijos: 8 Referencia: 203704

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE JUSTICIA TRABAJO SOCIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización empleo temporal larga duración: 9 Proceso de estabilización indefinidos no fijos: 3 Referencia: 203705

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE JUSTICIA

MANTENIMIENTO GENERAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Edificación y Obra Civil. Edificación y Obra Civil. Electricidad y Electrónica. Electricidad y Electrónica. Fabricación Mecánica. Madera, Mueble y Corcho. Instalación y Mantenimiento. Instalación y Mantenimiento

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Proceso de estabilización empleo temporal larga duración: 4

Referencia: 203709

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Proceso de estabilización empleo temporal larga duración: 5 Referencia: 203707

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOJA e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública. Referencia: 203743

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203666

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203664

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203667

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

LETRADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Letrados de Administración Sanitaria

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOJA e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública. Referencia: 203744

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203665

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203668

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Definición del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/04/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Proyecto de Investigación denominado MECANISMOS DE RESPUESTA A LA DEFICIENCIA Y TOXICIDAD DE BORO EN ARABIDOPSIS Y MAIZ. (PID2020-118327GB-I00/Financiado por MCIN/AEI / 10.13039/501100011033). Línea de investigación: Efectos de la deficiencia y toxicidad de boro sobre diferentes aspectos del desarrollo y del metabolismo en plantas vasculares.

Referencia: 203736

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Definición del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Proyecto de Investigación denominado “Customizable AI-based in-line process monitoring platform for achieving zero-defect manufacturing in the PV industry (Platform ZERO)”. Línea de investigación: Fabricación y caracterización de células solares en tecnologías emergentes. Referencia: 203741

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Definición del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Proyecto de Investigación denominado MECANISMOS DE RESPUESTA A LA DEFICIENCIA Y TOXICIDAD DE BORO EN ARABIDOPSIS Y MAIZ. (PID2020-118327GB-I00/Financiado por MCIN/AEI / 10.13039/501100011033). Línea de investigación: Efectos de la deficiencia y toxicidad de boro sobre diferentes aspectos del desarrollo y del metabolismo en plantas vasculares.

Referencia: 203742

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ingeniero/a de Telecomunicaciones de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía en el Departamento de Telecomunicaciones y Centros de Gestión

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203672

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIDAD DE EXCELENCIA MARÍA DE MAEZTU, INSTITUTO DE MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.

INVESTIGADOR POSDOCTORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Contratos postdoctorales para personas con titulación de Doctor

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de GRANADA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: un mes a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria y finalizará a las 23:59 GMT+2 del último día de plazo

Referencia: 203716

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

Técnico de Gestión

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a de gestión de configuración e inventario en el departamento de telecomunicaciones y centros de gestión

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203678

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de proyectos de sistemas crm en el departamento de sistemas de información.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 203681

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de Transformación del Puesto de Trabajo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203671

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONTROLADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Controller Económico en el Departamento de Personal y Administración General

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203683

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de Arquitectura y Tecnología de Puesto de Trabajo en el Departamento de Telecomunicaciones y Centros de Gestión.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203670

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

PERSONAL LABORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00:00 horas del primer día y finalizando a las 24:00 horas del último día.

Observaciones: Formación en colaboración con entidades acreditadas (PR.FAI. FAI202200.007) Referencia: 203734

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Experto/a en Infraestructuras de CPD en el departamento de servicios TI.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203673

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultor/a de Telecomunicaciones en el Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203677

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Soporte Técnico/a Experto/a Tecnologías LAN y WIFI en el Departamento de Telecomunicaciones y Centros de Gestión

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203669

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

EXPERTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Experto/a en Seguridad en el Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 203679

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de operaciones de ciberseguridad en el departamento de consultoría y desarrollo corporativo.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203682

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefatura de Proyectos de la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía en el Departamento de Telecomunicaciones y Centros de Gestión

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203684

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

GESTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Gestor/a en Procesos y Procedimientos ITIL en el Departamento de Servicios TI.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203674

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultor/a Estratégico/a, en el Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 203675

OPOSICIONES EN ARAGÓN

PERSONAL LABORAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (CITA)

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Investigador/a Agrario/a. Perfl: Economía del comportamiento de los agentes del sistema agroalimentario: transición hacia un desarrollo sostenible Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón Referencia: 203699

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (CITA)

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Investigador/a Agrario/a. Perfl: Modelización económica de la sostenibilidad del sistema agroalimentario

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón Referencia: 203700

OPOSICIONES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

INGENIERO TÉCNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Ingeniero Técnico del Área Sanitaria V

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias Referencia: 203755

CONSEJERÍA DE SALUD

GESTION DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Referencia: 203691

OPOSICIONES EN ILLES BALEARS

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN BALEAR DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

FUNDACIÓ BIT

TECNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a superior de Cibersociedad

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 18 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023

Observaciones al plazo: Las personas interesadas en participar en la convocatoria disponen de 7 días hábiles para presentar la solicitud, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares Referencia: 203735

OPOSICIONES EN CANARIAS

PERSONAL LABORAL

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Especialidad Software

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: EUROPEAN SOLAR TELESCOPE (EST) Referencia: 203725

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Especialidad Gestión de proyectos I+D+i

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Línea de investigación: Nuevos grandes telescopios en los Observatorios de Canarias

Referencia: 203751

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal colaborador en tareas de investigación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – PID2020-117758GA-I00. Evaluación del impacto de factores antrópicos en la historia evolutiva de los polinizadores de Canarias Referencia: 203732

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

JEFE DE UNIDAD

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: JEFATURA DE UNIDAD COMERCIAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles, de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Dicho plazo finalizará el día 18 de ABRIL de 2023 Referencia: 203762

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Especialidad Mecánica

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: EUROPEAN SOLAR TELESCOPE (EST)

Referencia: 203722

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal colaborador en tareas de investigación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – Materiales para producción de Hidrógeno verde mediante water splitting y para Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos de Temperatura Intermedia (IT-SOFC) Referencia: 203733

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal colaborador en tareas de investigación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – Convenio de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, diversidad y Juventud y la Universidad de La Laguna para el desarrollo de una investigación relacionada con el perfil neuropsicológico de niños, niñas y adolescentes expuestos a experiencias adversas en la infancia Referencia: 203730

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal colaborador en tareas de investigación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – CONVENIO DE COOPERACIÓN «RED PANHISPÁNICA DE EQUIPOS COLABORADORES DEL DHLE» Referencia: 203729

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – Empoderamiento femenino: educar para la incentivación del talento a STEM (EMPODERA)

Referencia: 203728

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal colaborador en tareas de investigación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – Autofagia inducida por el receptor dopaminérgico D3 (D3R) y neuroprotección: impacto de la coexpresión D2R y diferencias entre células sanas y en estrés proteostático

Referencia: 203731

OPOSICIONES EN CANTABRIA

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de programación

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 203698

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO CANTABRO DE SALUD

TÉCNICO TITULADO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico Titulado Superior- Económico

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Observaciones: personal estatutario temporal de instituciones sanitarias Referencia: 203695

SERVICIO CANTABRO DE SALUD

TÉCNICO TITULADO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico Titulado Superior- Periodismo

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Observaciones: personal estatutario temporal de instituciones sanitarias Referencia: 203696

SERVICIO CANTABRO DE SALUD

GRUPO TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico de la Función Administrativa

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Observaciones: personal estatutario temporal de instituciones sanitarias Referencia: 203697

SERVICIO CANTABRO DE SALUD

TÉCNICO TITULADO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico Titulado Superior- Jurídico

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Observaciones: personal estatutario temporal de instituciones sanitarias

Referencia: 203694

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

SERVICIO CANTABRO DE SALUD

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Enfermería Pediátrica

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Observaciones: personal estatutario temporal de instituciones sanitarias

Referencia: 203693

SERVICIO CANTABRO DE SALUD

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Enfermería Familiar y Comunitaria

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Observaciones: personal estatutario temporal de instituciones sanitarias Referencia: 203692

OPOSICIONES EN CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

AYUDANTES DE MUSEOS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: CTDE, Escala de Ayudantes de Museos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023

Observaciones al plazo: Cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones: S.T. Cultura, Turismo y Deporte de Zamora Museo Provincial ZAMORA Referencia: 203757

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE SALAMANCA JEFE DE SECCIÓN

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones: Personal interino

Referencia: 203754

OPOSICIONES EN CASTILLA LA MANCHA

PERSONAL LABORAL

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE JUSTICIA EDUCACION SOCIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CIUDAD REAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Proceso de estabilización empleo temporal larga duración: 1 Referencia: 203706

OPOSICIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

LETRADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenci Referencia: 203740

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL ESPECIALISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALICANTE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Itinerario profesional de administración especial laboratorios de instrumentación científica, en el Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante

Referencia: 203726

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de materiales avanzados para tecnologías verdes.

Matgreen. CPI-23-080». Cofinanciado por la GVA, por la «Unión Europea – Next Generation EU»– Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 203766

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «European federation for cancer images – EUCAIM. CPI-23-114» Referencia: 203745

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Línea de investigación: «Museo de la Universitat de València de Historia Natural. Digitalización 3D alta resolución de los fondos MUVHN. CPI-23-130». Referencia: 203778

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023 Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Continuación del proceso de reingeniería y reconstrucción del sistema de información original del centro nacional de dosimetría. CPI-23-069 Referencia: 203775

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Parasitología marina. CPI-23-083». (AICO/2021/279). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia

y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020 Referencia: 203769

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Potenciación de la resiliencia a los efectos del estrés social: diferencias de sexo. CPI-23-072». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/080), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021 Referencia: 203764

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Artificial intelligence for complex systems: brain, earth, climate, society. CPI-23-099». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/056), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021. Referencia: 203770

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Materiales porosos avanzados. CPI-23-078». Cofinanciado por la GVA, por la «Unión Europea – Next Generation EU»– Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: 203765

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Aprende, entrena, lee: una aproximación multidimensional al procesamiento ortográfico. CPI-23-096». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 203767

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Impulsa: impulsando la salud mental y el bienestar a través de intervenciones digitales. CPI-23-101». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CIPROM/2021/041), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021. Referencia: 203768

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de marzo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Hetero-structures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-23131».

Referencia: 203753

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TECNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACION

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Mantenimiento y evolución de diversos aplicativos de gestión de la AEPD (s.g. inspección de datos, gabinete jurídico y servicio de RR.HH). CPI-23-074 Referencia: 203771

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Continuación del proceso de reingeniería y reconstrucción del sis-

tema de información original del centro nacional de dosimetría. CPI-23-068 Referencia: 203774

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: « Chemistry and interface control of novel 2DPNICTOGEN nanomaterials (2D-PNICTOCHEM). CPI-23-081» Referencia: 203776

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023 Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Mejora biotecnológica de microalgas liquénicas como potenciales sistemas de producción de fitosanitarios y fitoestimulantes. CPI-23-077». Cofinanciado por la GVA, por la «Unión Europea – Next Generation EU»– Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 203777

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Desconcierto Informativo: Calidad precarizada, sobre(- des)información y polarización. CPI-23-139». (CIAICO/2021/125). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022. Referencia: 203772

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Desconcierto Informativo: Calidad precarizada, sobre(- des)información y polarización. CPI-23-146». (CIAICO/2021/125). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022. Referencia: 203773

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Pruebas observaciones del modelo cosmológico estándar. CPI-23126». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (GVPROMETEO2020-085), convocadas por Resolución de 30 de julio de

Referencia: 203749

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Mejora de la infraestructura verde urbana para promocionar una biodiversidad de alta calidad: el carbonero común como especie modelo para el urbanismo. CPI23-128». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Referencia: 203752

OPOSICIONES EN EXTREMADURA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 478, Libre: 429, Discapacidad: 49, para la comunidad autónoma de EXTRE-

MADURA

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura

Observaciones: https://profex.educarex.es Referencia: 203719

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Francés,Italiano,Portugués

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura

Referencia: 203720

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Interpretación en el teatro de texto,Piano,Violín,Danza Clásica,Lenguaje Musical Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura

Referencia: 203724

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cocina y Pastelería,Mantenimiento de Vehículos,Peluquería

Plazas: Convocadas: 22, Libre: 22, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura Referencia: 203723

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO PARA EL ÁREA DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de marzo de 2023 hasta las 23:59 horas del 13 de abril de 2023 (ambos inclusive)

Referencia: 203687

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

SUBDIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SUBDIRECTOR DE CIBERSEGURIDAD INTERNA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de marzo de 2023 hasta las 23:59 horas del 13 de abril de 2023 (ambos inclusive) Referencia: 203685

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de marzo de 2023 hasta las 23:59 horas del 13 de abril de 2023 (ambos inclusive) Referencia: 203686

MINISTERIO DE JUSTICIA

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de

publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Proceso de estabilización empleo temporal larga duración: 1 Referencia: 203710

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de marzo de 2023 hasta las 23:59 horas del 13 de abril de 2023 (ambos inclusive) Referencia: 203680

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de marzo de 2023 hasta las 23:59 horas del 13 de abril de 2023 (ambos inclusive) Referencia: 203676

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

FUNDACIÓN ENAIRE

COORDINADOR/A

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Referencia: 203701

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Proyecto SSPAW: Space Solar Physics and Space Weather dentro de la línea de investigación SPACE SOLAR PHYSICS Referencia: 203713

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Observaciones: Proyecto PLATO2020

Referencia: 203715

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

AGENCIA ESTATAL DE METEREOLOGÍA (AEMET)

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación DEODE

Referencia: 203756

OPOSICIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUBESCALA DE SECRETARIA-INTERVENCION. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Referencia: 203690

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUBESCALA DE SECRETARIA-INTERVENCION. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Referencia: 203688

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA DE ENTRADA. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 15 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Referencia: 203689

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-

TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

TÉCNICA MEDIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Gestión de Servicios, especialidad Prevención de Riesgos Laborales Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 203727

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones: Denominación de la línea de investigación: Ontologías y grafos de conocimiento para interoperabilidad semántica- 37472 Referencia: 203763

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones: Denominación de la línea de investigación: Biología celular de peces Referencia: 203761

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

BOMBEROS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 26, Libre: 26, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/04/2023

Observaciones al plazo: Treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra Referencia: 203758

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «PC058-059 ELESPRAY». Referencia: 203760

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «PC058-059 ELESPRAY». Referencia: 203759

OPOSICIONES EN LA RIOJA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-

TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

PARLAMENTO DE LA RIOJA

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico Superior, subgrupo A2, al servicio del Parlamento de La Rioja. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 20 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. Referencia: 203747

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: