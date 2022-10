Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 24.10.2022

Como cada semana repasamos las convocatoias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los últimos días.

Oposiciones en la Administración General del Estado

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

INGENIEROS AERONÁUTICOS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 139, Libre: 133, Discapacidad: 6, para INTERNACIONAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199543

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

ASTRÓNOMOS Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para INTERNACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones:Radioastronomía: 2 plazas. Instrumentación y técnicas radioastronómicas: 6 plazas

Referencia: 199541

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

INSTITUTO CERVANTES

DIRECTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Director/a de centro en el exterior

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para INTERNACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de octubre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes:28/10/2022

Observacionesalplazo:Diez días hábiles a partir de su publicación en el BOE

Observaciones: Convocar el puesto de Director/a de centro del Instituto Cervantes en: – Belo Horizonte (Brasil) – Dakar (Senegal).

Referencia: 199558

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

OFICINA DE COMUNICACIÓN EN LA MISIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE NACIONES UNIDAS, EN NUEVA YORK (EE.UU)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 8 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencia: 199585

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TURISMO DE LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA EN BRUSELAS, BÉLGICA

SECRETARIA

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:SECRETARIA BILINGÜE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Referencia: 199583

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

OFICINA DE COMUNICACIÓN EN LA MISIÓN DIPLOMÁTICA DE ESPAÑA EN LONDRES (REINO UNIDO)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 8 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencia: 199584

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

TRADUCTORES E INTÉRPRETES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado

Plazas:Convocadas: 49, Libre: 47, Discapacidad: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Del total de las plazas convocadas por el sistema de acceso libre se reservarán dos para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que serán una de las incluidas en el perfil 13 y una de las incluidas en el perfil 17

Referencia: 199536

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

INSTITUTO CERVANTES

DIRECTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Director/a de Relaciones Internacionales

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo:diez días hábiles a partir de su publicación en el BOE

Observaciones: El candidato designado suscribirá un contrato de alta dirección en los términos previstos en la disposición adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio

Referencia: 199557

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA,EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DEL INTERIOR

GUARDAS RURALES Vía: ACCESO LIBRE

Plazas:para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2023

Observaciones al plazo:Plazo de presentación de solicitudes del 1 al 30 de septiembre de 2023

Referencia: 199493

MINISTERIO DEL INTERIOR

GUARDAS RURALES Vía: ACCESO LIBRE

Plazas:para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo:Plazo de presentación de solicitudes del 1 al 31 de marzo de 2023

Referencia: 199492

MINISTERIO DEL INTERIOR

INSTRUCTOR DE TIRO Vía: ACCESO LIBRE

Plazas:para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo:Plazo de presentación de solicitudes del 1 al 31 de enero de 2023

Referencia: 199494

Oposiciones en Andalucía

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

GESTIÓN UNIVERSITARIA Vía: INTERINIDAD

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a partir del siguiente en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199497

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

GESTIÓN UNIVERSITARIA Vía: INTERINIDAD

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a partir del siguiente en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199498

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199589

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Contrato de actividades científico-técnicas indefinido para la realización de un pro- yecto de investigación.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Línea de investigación: Desarrollo y evaluación toxicológica de nanopartículas basadas en polifenoles.

Referencia: 199564

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de In- vestigación denominado «Engineering Support for Haru, the Tabletop Robot»

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones:Línea de investigación: Técnicas de Percepción para robots sociales.

Referencia: 199594

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD

INVESTIGADOR POSDOCTORAL Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Identificación, desarrollo y gestión del proyecto ‘Coordinating Research and Evidence

for Medical Devices’

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: 15 días laborales desde la fecha de publicación en la web de la Funda- ción.

Observaciones: La persona seleccionada deberá incorporarse al puesto de trabajo ofertado en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la comunicación que al efecto se le realice desde el departamento de Recursos Humanos.

Referencia: 199588

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

COMUNIDADTERAPÉUTICADECARTAYA(HUELVA)

MONITOR SOCIOSANITARIO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta con- vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 199542

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE JAÉN

TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA DOCENCIA EI NVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de JAÉN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes:02/11/2022

Observacionesalplazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días naturales, con- tados a partir del siguiente al del anuncio de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199499

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONSORCIO GRANADA PARA LA MÚSICA

MÚSICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: -Una plaza de Concertino Principal. -Una plaza de Concertino Asociado. -Una plaza de Viola Solista.

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 14 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199561

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA,CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

OFICIAL PRIMERA

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199592

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199591

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CORTES DE ARAGÓN

LETRADOS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles conta- dos a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón Referencia: 199593

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

POLICÍA LOCALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de TERUEL

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199559

Oposiciones en Baleares

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

ARQUITECTOS Vía:INTERINIDAD

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar solicitudes es de siete días hábiles, contadores a partir del día siguiente que se haya publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares

Referencia: 199603

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

IDISBA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones: proyecto «Efectos del tratamiento con benzodiazepinas sobre la virulencia de Pseudomonas aeruginosa: ¿un potencial facilitador para la neumonía asociada a la ventilación mecánica? (PDR2020/02)»

Referencia: 199575

Oposiciones en Canarias

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Doctor (Postdoctoral)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día si- guiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y finalizará el 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

Observaciones: Línea de investigación – Estrellas de Baja Masa, Enanas Marrones y Planetas: espectroscopía de alta resolución para la detección y caracterización de exoplanetas Referencia: 199538

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Doctor (Postdoctoral)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día si- guiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y finalizará el 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

Observaciones: Línea de investigación – Gas molecular y polvo en galaxias a través del tiempo cósmico: estudios preparatorios para la explotación científica de EUCLID

Referencia: 199540

Oposiciones en Cantabria

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA,EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ESCALAB

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Especialidad Laboratorio. Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199495

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ESCALAB

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Especialidad Laboratorio. Departamento de Ingeniería de Comunicaciones

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199496

Oposiciones en Castilla y León

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 5, Discapacidad: 2, para la provincia de BURGOS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo del plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199556

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Oficial Mecánico/a (automoción)

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SEGOVIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199595

Oposiciones en Castilla La Mancha

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA

POLICÍA LOCALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ALBACETE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado Referencia: 199596

AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS

POLICÍA LOCALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CIUDAD REAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199560

Oposiciones en Cataluña

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones: Línea de investigación: Construcción y operación de la sede norte de la red de telescopios Cherenkov (CTAN)

Referencia: 199529

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

ENCARGADO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y/O SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará el día 9 de noviembre de 2022, a las 14.00 horas

Referencia: 199491

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

POLICÍA PORTUARIAVía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria Observaciones: Estabilización

Referencia: 199586

Oposiciones en Melilla

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BOMBERO CONDUCTOR Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 15, Libre: 13, Prom. Interna: 2, para la provincia de MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones:se reservan dos plazas para ser cubiertas por militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido cinco o más años de servicios en las Fuerzas Armadas Referencia: 199500

Oposiciones en la Comunidad Valenciana

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICASUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Planificación, Análisis y Evaluación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo- letín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199565

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ/CASTELLÓN

TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico de administración general, Escala Administración General, Subescala Técnica, Subgrupo A1

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de CASTELLÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 9 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199563

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA SUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Gestión de Investigación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo- letín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199566

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ/CASTELLÓN

TÉCNICO MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Plaza Técnico Medio Prevención de Riesgos Laborales Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 9 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199562

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal investigador predoctoral en formación

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Metabolic Inte- gration and Cell Signaling (MICS)

Referencia: 199550

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal técnico de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I «Química Orga- nometálica y Catálisis Homogénea». [

Referencia: 199600

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «The great deglaciation: climate change and social dynamics in the late palaeolithic and mesolithic period in the iberian mediterranean region. CPI-22-557». Pro- grama Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CIPROM/2021/036), ayudas convocadas por Resolu- ción de 14 de septiembre de 2021

Referencia: 199580

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal vinculado a la investigación de este organismo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Ética práctica y democracia.

Referencia: 199599

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal técnico de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I «Grupo de Fluidos Multifásicos»

Referencia: 199602

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I «IDAP – Persona- lidad y Psicopatología»

Referencia: 199601

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «MRR/Métricas de calidad visual basadas en arquitecturas biológicas: optimización, validación e implementación. CPI-22-554», cofinanciado por el Mecanismo de Re- cuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por la «Unión Europea – NextGenerationEU» y la Agencia Estatal de Investigación Jornada de trabajo: 20 horas semanales.

Referencia: 199578

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Artificial intelligence for complex systems: brain, earth, climate, so- ciety. CPI-22-551». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conse- lleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CIPROM/2021/056), Referencia: 199577

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «CAUSAL4EARTH – Learning causal representations for the Earth sciences. CPI-22-558»

Referencia: 199581

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:personal vinculado a la investigación

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I «Química Orga- nometálica y Catálisis homogénea».

Referencia: 199598

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:,Proyecto: «Artificial intelligence for complex systems: brain, earth, climate, so- ciety. CPI-22-555». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conse- lleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CIPROM/2021/056), ayudas con- vocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 199579

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Innovación y desarrollo en la mejora y personalización de los trata- mientos de radioterapia convencional y prontoterapia. CPI-22-560». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/064), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021. Referencia: 199582

Oposiciones en la Comunidad de Madrid

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

TÉCNICO SUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico/a de Seguridad Informática

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199587

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURAOEQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:URBAN OBSERVATORY FOR MULTI-PARTICIPATORY ENHANCEMENT OF HEALTH AND WELLBEING (URBANOME)

Referencia: 199551

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEX ESPAÑA IMPORTACIÓN E INVERSIONES

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:TÉCNICO NIVEL 5

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal de ICEX

Referencia: 199604

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

TITULADO SUPERIOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Titulados superiores en la Dirección de Auditoría y Cumplimiento

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 28 de oc- tubre de 2021, a las 23:59 horas (15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación) Referencia: 199531

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

COORDINADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:COORDINADOR/A DE APOYO A LA DIRECCIÓN

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles conta- dos desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria

Referencia: 199576

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

TITULADO SUPERIOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Titulados superiores en la Dirección de Comunicación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 28 de oc- tubre de 2021, a las 23:59 horas (15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación) Referencia: 199534

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:Proyecto: Termo-hidro-mecánica y geoquímica de materiales de confinamiento en almacenamientos de residuos radiactivos. CAMBAR-II

Referencia: 199530

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

TITULADO SUPERIOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Titulados superiores en la Dirección de Personas, Relaciones Laborales y Servicios

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 28 de oc- tubre de 2021, a las 23:59 horas (15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación) Referencia: 199535

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

TITULADO SUPERIOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Titulados superiores en la Dirección de Gestión Financiera

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 28 de octubre de 2021, a las 23:59 horas (15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación) Referencia: 199532

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:Proyecto: European Joint Programme on Radioactive Waste Management (EJP1 EURAD)

Referencia: 199547

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Niveles D y E

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones: Proyecto: : Horizon Europe (HE) FP9 (Call EURATOM-2021-ADHOC-IBA). Grant Agreement Project: 101052200 1 plaza de Titulado Superior nivel D. 2 plazas de Titulado Supe- rior nivel E.

Referencia: 199553

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEX ESPAÑA IMPORTACIÓN E INVERSIONES

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO NIVEL 7 (DISEÑADOR GRÁFICO/WEB)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, conta- dos a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal de ICEX Referencia: 199549

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

TITULADO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Titulados superiores en la Dirección de Administración

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 28 de oc- tubre de 2021, a las 23:59 horas (15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación) Referencia: 199533

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Postdoctoral, nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:URBAN OBSERVATORY FOR MULTI-PARTICIPATORY ENHANCEMENT OF HEALTH AND WELLBEING (URBANOME)

Referencia: 199552

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:Proyecto: Knowledge for improving Indoor AIR quality and HEALTH (K-HIA)

Referencia: 199546

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones: Proyecto: Participación del CIEMAT en la actualización y consolidación de CMS para HL-LHC (CMSMADRIDHLLHC)

Referencia: 199548

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1( TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:Proyecto para la recuperación de terrenos de escombreras de mina mediante la aplicación de soluciones biogeoquímicas pasivas auto-regenerativas. MINETRA

Referencia: 199527

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Actividad: “Gestión científico-técnica de apoyo técnico a la I+D+i para nuevos procesos separaciones radioquímicas asociado al programa Horizonte Europa 2021 2027 Eura- tom” (clave funcional 1N217)

Referencia: 199528

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

DISEÑO EN FABRICACION MECANICA Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:Proyecto: EUROfusion HE del FP9

Referencia: 199554

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

QUIMICA INDUSTRIAL

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:Proyecto: Advanced Aerosol Metrology for Atmospheric Science and Air Quality

_AEROMET II

Referencia: 199555

Oposiciones en la Región de Murcia

GRADO UNIVERSITARIO.D OCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Documentación de la Administración Pública Regional

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Observaciones: Se declara inhábil el mes de agosto a los efectos de cómputo de plazos en el presente proceso selectivo

Referencia: 199516

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Archivo de la Administración Pública Regional. (Código AFX03C22-9). Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199512

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Analista de Sistemas de la Administración Pública Regional. (Código AFX01C22-7).

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199511

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería Técnica Fo- restal, de la Administración Pública Regional. (Código BFT05C22-8).

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Observaciones: Se declara inhábil el mes de agosto a los efectos de cómputo de plazos en el presente proceso selectivo

Referencia: 199515

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Ambiental de la Administración Pública Regional

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199514

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Técnica Superior, opción Ingeniería de Telecomunicaciones de la Administra- ción Pública Regional. (Código AFT08C22-0).

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓNDE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199510

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Superior de Salud Pública, opción Farmacia de la Administración Pública Re- gional

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199509

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Biología de la Administración Pública Regional.

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199513

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Opción Archivos y Bibliotecas de la Administración Pública Regional. Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199567

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICA ESPECIALISTA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Artes Gráficas de la Administración Pública Regional

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199568

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICA ESPECIALISTA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Agraria de la Administración Pública Regional. (Código CFX08C22-6). Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Observaciones: Se declara inhábil el mes de agosto a los efectos de cómputo de plazos en el presente proceso selectivo

Referencia: 199517

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICA ESPECIALISTA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Sanidad Ambiental, de la Administración Pública Regional. (Código CFX24C22-4).

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Observaciones: Se declara inhábil el mes de agosto a los efectos de cómputo de plazos en el presente proceso selectivo

Referencia: 199519

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICA ESPECIALISTA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Electrónica de la Administración Pública Regional. (Código CFX19C22-8). Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Observaciones: Se declara inhábil el mes de agosto a los efectos de cómputo de plazos en el presente proceso selectivo

Referencia: 199518

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Artes Gráficas de la Administración Pública Regional. (Código DFX01C22-0). Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Observaciones: Se declara inhábil el mes de agosto a los efectos de cómputo de plazos en el presente proceso selectivo

Referencia: 199520

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 111, Libre: 103, Discapacidad: 8, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Observaciones:Estabilización de empleo temporal

Referencia: 199523

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Maquinista de la Administración Pública Regional.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Observaciones: Se declara inhábil el mes de agosto a los efectos de cómputo de plazos en el presente proceso selectivo

Referencia: 199521

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Celador de Caza y Pesca Fluvial de la Administración Pública Regional Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199522

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURAOEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA

LICENCIADOS

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Investigador Licenciado DEFINICIÓN DEL CONTRATO INDEFINIDO ACTIVIDADES CIEN- TÍFICO TÉCNICAS VINCULADAS A LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo:10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” Observaciones:PROYECTO: Ontologías y grafos de conocimiento para interoperabilidad semán- tica

Referencia: 199545

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INVESTIGADOR DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Categoría Investigador/a Doctor/a

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

WEB ORGANISMO de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observacionesalplazo:10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del

anuncio de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Observaciones:UN ENFOQUE ÁGIL PARA LA EVOLUCIÓN DE ESQUEMAS DE BASES DE DATOS

NOSQL: MIGRACIÓN DE DATOS Y CÓDIGO Contrato de actividades científico-técnicas

Referencia: 199525

UNIVERSIDAD DE MURCIA

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Profesor Contratado Doctor con carácter permanente

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓNDE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: 15 días naturales, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Observaciones: Docencia en Anatomía Humana. Anatomía del Aparato Locomotor y de los Miembros. Anatomía Funcional. Investigación en Migración de las Interneuronas Corticales. Ge- nes Implicados (2499).

Referencia: 199597

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA TITULADO DE GRADO MEDIO Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓNDE MURCIA

WEB ORGANISMO de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observacionesalplazo:10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del

anuncio de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”

Referencia: 199524

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico/a Especialista de Laboratorio

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observacionesalplazo:10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”

Observaciones: Vinculada a la línea de investigación “Regulación de la función renal y presión arterial”

Referencia: 199544

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

WEB ORGANISMO de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observacionesalplazo:10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” Observaciones:Vinculada a la línea de investigación “Investigación en ciberseguridad y 5G para digitalización de los sistemas y las infraestructuras inteligentes”

Referencia: 199526

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

S.M.S. – SERVICIO MURCIANO DE SALUD FACULTATIVO SANITARIO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Opción Medicina de Urgencias de Atención Primaria

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: DOS MESES, que se iniciará el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Observaciones:Personal temporal de interinidad en casos de urgencia y necesidad, así como de sustitución para el desempeño de las funciones propias de los puestos a cubrir.

Referencia: 199502

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

S.M.S. – SERVICIO MURCIANO DE SALUD

TÉCNICO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:No Sanitario, opción Restauración/Cocina C1.

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de instancias será de DOS MESES, que se ini- ciará el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Observaciones:personal temporal de interinidad en casos de urgencia y necesidad, así como de sustitución para el desempeño de las funciones propias de los puestos a cubrir

Referencia: 199501

Oposiciones en Navarra

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

MÉDICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Trabajo de médico, de nivel A, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199570

GRADOU NIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TITULADO DE GRADO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Titulado de grado medio, de nivel B, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos

Plazas:Convocadas: 15, Libre: 15, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199571

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Categoría profesional: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente inves- tigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Contrato de actividades científico-técnicas vinculado a la realización del pro- yecto de investigación «PID2021-124014OB-I00» (MCIN/AEI/10.13039/501100011033).

Referencia: 199506

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría profesional: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente inves- tigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Contrato de actividades científico-técnicas vinculado al proyecto de investiga- ción «PC162-163 T3CE»

Referencia: 199508

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Categoría profesional: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente inves- tigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Contrato de actividades científico-técnicas vinculado al proyecto de investiga- ción «MIRACLE» Photonic Metaconcrete with infrared RAdiactive Cooling capacity for Large Energy savings- UE 964450 -H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Referencia: 199507

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Categoría profesional: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente inves- tigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Contrato de actividades científico-técnicas vinculado a la realización del pro- yecto de investigación «PI20/00133» (Instituto Carlos III, FEDER, Una manera de hacer Europa). Referencia: 199505

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

CONDUCTOR AUXILIAR DE BOMBERO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Conductor auxiliar bombero, de nivel D, al servicio de la Administración de la Comu- nidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos

Plazas:Convocadas: 50, Libre: 50, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 199574

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA,CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DELOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PEÓN AUXILIAR DE BOMBERO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Peón auxiliar bombero, de nivel D, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos

Plazas:Convocadas: 87, Libre: 87, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 199573

Oposiciones en La Rioja

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN RIOJA SALUD

MÉDICO ESPECIALISTA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Especialistas en Medicina Nuclear

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días naturales desde el día de la publicación de estas bases en la página web de fundación Rioja Salud.

Observaciones:Período de prueba: 5 Meses

Referencia: 199504

