Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 20.03.2023

Como cada semana, repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los últimos días.

Este repaso te permitiría trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos en función de las características del municipio o de la propia convocatoria.

Puedes completar esta información con la visita a la sección de Empleo Público donde puedes ver otras convocatorias de oposiciones que se difunden en diarios autonómicos o provinciales. Además, te contamos los planes de cada administración para que puedas preparar los exámenes con mayor antelación.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas por el BOE a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:

OPOSICIONES DE ÁMBITO INTERNACIONAL

Personal laboral

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUADALAJARA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: AUXILIAR TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/03/2023

Observaciones al plazo: Siendo el último día de plazo el viernes 17 de marzo de 2023 y se deberán dirigir a la siguiente dirección: Avenida Pablo Neruda 2710.5ª planta. Colonia Providencia, 3ª sección. 44630 Guadalajara Referencia: 203578

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/03/2023

Referencia: 203663

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Referencia: 203583

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMÁ

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/03/2023

Observaciones al plazo: El último díade plazo el 20 de marzo de 2023 Referencia: 203634

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BERNA

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/03/2023

Observaciones al plazo: siendo el último día de plazo el 21 de marzo de 2023 y se deberán dirigir a la siguiente dirección: Embajada de España en Berna / Spanische

Botschaft KaJcheggweg 24 Postfach 1333 3000 Bern 16

Referencia: 203635

OPOSICIONES DE ÁMBITO NACIONAL

Personal laboral

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

MÉDICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Médico de Sanidad Marítima

Plazas: Convocadas: 33, Libre: 31, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: personal laboral fijo, fuera de convenio Referencia: 203647

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará por vía electrónica, en el plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203636

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

Personal funcionario

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIO-

NAL

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 655, Discapacidad: 655, para la comunidad autónoma de ANDA-

LUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: deberán tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o habérsele declarado la situación de incapacidad permanente en grado total en una profesión distinta a la docente mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social

Referencia: 203608

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ALEMÁN P.E.O.I. FRANCÉS P.E.O.I. INGLES P.E.O.I. ITALIANO P.E.O.I

Plazas: Convocadas: 8, Discapacidad: 8, para la comunidad autónoma de ANDALU-

CÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: deberán tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o habérsele declarado la situación de incapacidad permanente en grado total en una profesión distinta a la docente mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social

Referencia: 203611

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 235, Libre: 235, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203612

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR DIBUJO TÉCNICO DISEÑO DE INTERIORES DISEÑO GRÁFICO MEDIOS AUDIOVISUALES MEDIOS INFORMÁTI-

COS VOLUMEN

Plazas: Convocadas: 7, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: deberán tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o habérsele declarado la situación de incapacidad permanente en grado total en una profesión distinta a la docente mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social

Referencia: 203616

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR DIBUJO TÉCNICO DISEÑO DE INTERIORES DISEÑO GRÁFICO FOTOGRAFÍA HISTORIA DEL ARTE MEDIOS AU-

DIOVISUALES MEDIOS INFORMÁTICOS VOLUMEN

Plazas: Convocadas: 45, Libre: 45, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203615

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ALEMÁN P.E.O.I. ESPAÑOL P.E.O.I. FRANCÉS P.E.O.I. INGLES

P.E.O.I. ITALIANO P.E.O.I

Plazas: Convocadas: 55, Libre: 55, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203610

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 5413, Libre: 5413, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203607

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 26, Discapacidad: 26, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: deberán tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o habérsele declarado la situación de incapacidad permanente en grado total en una profesión distinta a la docente mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social

Referencia: 203613

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMA-

CIÓN PROFESIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: COCINA Y PASTELERÍA ESTÉTICA MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS PELUQUERÍA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN SOLDADURA Plazas: Convocadas: 78, Libre: 78, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203620

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: COCINA Y PASTELERÍA ESTÉTICA MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS PELUQUERÍA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN SOLDADURA

Plazas: Convocadas: 11, Discapacidad: 11, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: deberán tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o habérsele declarado la situación de incapacidad permanente en grado total en una profesión distinta a la docente mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social

Referencia: 203621

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: EBANISTERÍA ARTÍSTICA FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN TÉCNICAS CERÁMICAS TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203619

Personal laboral

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Definición del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Proyecto de Investigación denominado “Toma de Decisiones en Poblaciones Bacterianas: Señalización Integrada en la Interfase Planctónico/Biofilm” Línea de investigación:: Regulación del cambio de estilo de vida en Pseudomonas putida. Referencia: 203576

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: en Gestión Económica de proyectos Europeos de I+D+i

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA WEB ORGANISMO de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023

Observaciones: Proyecto: “Joint Action Transfer of best practices in primary care

(CIRCE-JA)”

Referencia: 203648

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Definición del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Proyecto de Investigación denominado “Solar fuels: Direct photoelectrochemical generation of hydrogen (H2SOLDIR) ProyExcel_00543”. Línea de investigación: Fotoelectroquímica de materiales para conversión de energía solar. Referencia: 203577

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Consultor/a Especializado/a en Formación TIC

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023

Observaciones al plazo: Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203650

OPOSICIONES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Personal funcionario

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

TÉCNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnico de la Función Administrativa en el Servicio de Informática.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación sera 20 dias habiles Referencia: 203588

Otros tipos de personal: estatutario, militar,…

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA

TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Enfermero/a Profesor/a (Responsable del Área de Simulación Clínica) en la Facultad de Enfermería de Gijón.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Referencia: 203630

CONSEJERÍA DE SALUD

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Enfermero/a Profesor/a en la Facultad de Enfermería de Gijón.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Referencia: 203629

OPOSICIONES EN ILLES BALEARS

Personal funcionario

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

ABOGACÍA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 11 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a contar a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución de aprobación

de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears Referencia: 203639

Personal laboral

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

IDISBA

INVESTIGADOR POSDOCTORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de recepción de solicitudes será de 30 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Referencia: 203658

OPOSICIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Personal funcionario

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SALUD LABORAL DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE BURGOS.

TÉCNICO FACULTATIVO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos) Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de BURGOS

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones: Responsable programas de Salud Puestos: Técnico Facultativo 18948 y 18965

Referencia: 203597

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE ZAMORA.

AYUDANTES TECNICOS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Ayudante Técnico de Laboratorio (24799)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 203598

Personal laboral

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

OFICIAL DE SEGUNDA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL 2ª DE TELAS (NIVEL 8)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BURGOS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de la FNMT-RCM

Observaciones: Podrán participar en el proceso de selección quienes acrediten tener una experiencia mínima de dos años como Oficial 2ª de Telas, en jornada completa, en la forma que se establece en la bese cuarta

Referencia: 203605

OPOSICIONES EN CASTILLA-LA MANCHA

Personal funcionario

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Técnico

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Referencia: 203646

OPOSICIONES EN CATALUÑA

Personal laboral

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: POLICIÍA PORTUARIA (EXPLANADAS) GIII BII N1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/04/2023

Observaciones al plazo: Dicho plazo será veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria Referencia: 203656

OPOSICIONES EN LA CIUDAD DE CEUTA

Personal funcionario

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTION VIAL DE CEUTA

AMGEVICESA

TECNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Informático/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de las solicitudes de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma

Referencia: 203643

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTION VIAL DE CEUTA

AMGEVICESA

CONDUCTOR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: CONDUCTOR/A-PERCEPTOR/A

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de las solicitudes de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma

Referencia: 203644

Personal laboral

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTION VIAL DE CEUTA

AMGEVICESA

MECÁNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de las solicitudes de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Referencia: 203645

OPOSICIONES EN LA CIUDAD DE MELILLA

Personal laboral

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: GIII-BII-Nivel 7

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de MELILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria

Observaciones: CUATRO PUESTOS DE POLICÍA PORTUARIO CON CONTRATO

INDEFINIDO ORDINARIO Y CUATRO PUESTOS DE POLICÍA PORTUARIO

CON CONTRATO INDEFINIDO FIJO-DISCONTINUO

Referencia: 203652

OPOSICIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Personal funcionario

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, AR-

QUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

TÉCNICA DE GESTIÓN

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Gestión científico-técnica superior

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV Observaciones: Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica Jornada de trabajo: 20 horas semanales.

Referencia: 203596

Personal laboral

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVA-

LENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Investigación para peletización y mejora de las características agronómicas de la fracción orgánica de recogida selectiva en origen (FORS) mediante enriquecimiento con estimulantes microbianos – PELLET VIU. CPI-23-064». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia Referencia: 203609

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Análisis macroeconómico de la transición digital y energética. CPI-23-070». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el

Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» –

Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia

Referencia: 203592

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Innovación y desarrollo en la mejora y personalización de los tratamientos de radioterapia convencional y prontoterapia. CPI-23-071». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/064), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021. Referencia: 203614

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Cancer prevention and early detection among the homeless population in Europe: Co-adapting and implementing the health navigator model (CANCERLESS). CPI-23-105»

Referencia: 203626

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Detección de anomalías en datos no estructurados. CPI23092»

Referencia: 203606

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Detección de anomalías en datos no estructurados. CPI23088»

Referencia: 203604

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Detección de anomalías en datos no estructurados. CPI23092». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a. Referencia: 203595

ZONA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Monitorización acústica y multimodal asistida por inteligencia artificial: computación afectiva y reconocimiento de eventos para la seguridad en la conducción. CPI-23-075». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de recuperación transformación y resiliencia Referencia: 203631

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Comprensión de la atrofia muscular inducida por TNPO3 mutante: modelos preclínicos y aproximaciones terapéuticas en LGMDD2. CPI-23061». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI–, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER Referencia: 203590

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Optimizando los bioinsecticidas basados en Bacillus thuringiensis para el control de especies europeas de spodoptera y combatir la amenaza de Spodoptera frugiperda en España. CPI-23-076». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI–, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER– Referencia: 203632

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Análisis Variados. CPI-23-118» Referencia: 203618

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Estabilidad estructural y reactividad de fases carbonato densas en distintos entornos químicos y a alta temperatura (DENSECARBON). CPI-23082». (CIAICO/2021/241). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022. Referencia: 203633

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Detección de anomalías en datos no estructurados. CPI-23088».

Referencia: 203594

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Valorización como bioestimulantes de subproductos agrícolas ricos en glucosinolatos. CPI-23-065». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia Jornada de trabajo: 20 horas semanales Referencia: 203591

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Emisores y procesadores cuánticos integrados en guías de onda híbridas semiconductoras/orgánicas. CPI-23-073», cofinanciado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU»–, Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia, y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 203617

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA

TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR-Plan complementario materiales avanzados. CPI23-

097». Cofinanciado por la GVA, por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y por la «Unión Europea – Next Generation EU» –Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Referencia: 203624

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «E-ACTIVE: Fostering competences to promote active ageing through a social participation e-tool. CPI-23-104». Referencia: 203627

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Diagnóstico y control de parásitos de riesgo para la acuicultura de dorada y atún rojo en el Mediterráneo: trematodos sanguíneos y microsporidos.

CPI-23-095». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 203623

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Diagnóstico y control de parásitos de riesgo para la acuicultura de dorada y atún rojo en el Mediterráneo: trematodos sanguíneos y microsporidos. CPI-23-094». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 203622

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Cancer prevention and early detection among the homeless population in Europe: Co-adapting and implementing the health navigator model (CANCERLESS). CPI-23-106» Referencia: 203625

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Personal laboral

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Referencia: 203593

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

DELEGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DELEGADO/A DE SEGURIDAD CON RANGO DE SUBDIRECCIÓN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes finalizará de forma improrrogable en el plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria y hasta las 23:59 horas del último día hábil. Por tanto, se podrán remitir candidaturas hasta las 23:59 horas del día 30 de marzo de 2023 Referencia: 203586

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará por vía electrónica, en el plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203637

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

PUERTOS DEL ESTADO

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 203662

OPOSICIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

Personal funcionario

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICOS ESPECIALISTAS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: opción Seguridad de la Administración Pública Regional

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/03/2023

Observaciones al plazo: 5 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta

Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) Referencia: 203587

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICOS ESPECIALISTAS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: opción Conducción de la Administración Pública Regional

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 8 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/03/2023

Observaciones al plazo: 5 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta

Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)

Referencia: 203585

Personal laboral

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INVESTIGADOR DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MUR-

CIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 11 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia?.

Observaciones: Denominación de la línea de investigación: Arquitectura de computadores y sistemas paralelos – LICT-2022-32 Referencia: 203641

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 11 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Observaciones: Denominación de la línea de investigación: Genética molecular en hongos mucorales y en el desarrollo de mucormicosis – J38211 Referencia: 203640

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 11 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia?.

Observaciones: Denominación de la línea de investigación: Respuesta inmunitaria frente a patógenos intracelulares

Referencia: 203642

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO – SAN JAVIER (MURCIA)

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 203649

MINISTERIO DE DEFENSA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO – SAN JAVIER (MURCIA)

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 203654

MINISTERIO DE DEFENSA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO – SAN JAVIER (MURCIA)

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 203655

MINISTERIO DE DEFENSA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO – SAN JAVIER (MURCIA)

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 203653

MINISTERIO DE DEFENSA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO – SAN JAVIER (MURCIA)

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 203651

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Personal laboral

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: LICENCIADOS O GRADUADOS EN ECONOMÍA/ADE, NIVEL A

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FO-

RAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 13 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra. Referencia: 203638

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador doctor de proyecto Tipo 1, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. Observaciones: Proyecto de investigación «PLEC2022-009221». Referencia: 203660

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «PID2019-107386RB-I00». Referencia: 203657

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador doctor de proyecto Tipo 2, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «TED2021-130846B-I00».

Referencia: 203659

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: ADMINISTRATIVO P.B.

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE

NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023

Observaciones al plazo: Días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra Referencia: 203661

OPOSICIONES EN EL PAÍS VASCO

Personal laboral

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO.

RESPONDABLE ECONOMICO FINANCIERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE ECONÓMICO-FINANCIERO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BIZKAIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes termina el 12 de abril. Referencia: 203628

OPOSICIONES EN LA RIOJA

Personal funcionario

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: 511 Diseño de Producto 1 522 Medios Informáticos 2 525 Volumen 1 Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales contados a partir del día 27 de marzo de 2023, incluido.

Referencia: 203602

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 289, Libre: 289, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales contados a partir del día 27 de marzo de 2023, incluido.

Referencia: 203599

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: 434 Violoncello

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales contados a partir del día 27 de marzo de 2023, incluido.

Referencia: 203601

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 10, Discapacidad: 10, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales contados a partir del día 27 de marzo de 2023, incluido.

Observaciones: una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siempre que ello no sea incompatible con el ejercicio de la docencia en la especialidad a la que se opta. Referencia: 203600

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: 001 Cocina y Pastelería 2 007 Peluquería 2 010 Soldadura 2 Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales contados a partir del día 27 de marzo de 2023, incluido. Referencia: 203603

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: