Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 06.03.2023

Y en este primer lunes de marzo, repasamos las convocatorias de empleo público y las oposiciones que se han difundido por el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los últimos días.

El repaso va dirigido a todas aquellas personas que quieren trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos en función de la convocatoria o del municipio.

Podrás completar esta información con la visita a nuestra sección de Empleo Público en la que verás con antelación los planes de las distintas instituciones y publicamos otras convocatorias que se difunden en diarios oficiales autonómicos y provinciales.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas por el BOE a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:

OPOSICIONES DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico (nivel retributivo 1) en los Servicios Centrales de ICEX España Exportación e

Inversiones en Madrid (Paseo de la Castellana 278)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal de ICEX

Observaciones: PROGRAMA DESAFÍA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SANIDAD Y TI Referencia: 203527

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CONSULADO DE ESPAÑA EN MONTERREY

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/03/2023

Observaciones al plazo: Siendo el último día de plazo el 15 de marzo de 2023 Referencia: 203496

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN WASHINGTON

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2023

Observaciones al plazo: El último día de plazo de presentación de solicitudes será el 10 de marzo de 2023

Referencia: 203524

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CONSULADO DE ESPAÑA EN LYON

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de febrero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2023 Observaciones al plazo: El último día de plazo de presentación de solicitudes será el 10 de marzo de 2023

Referencia: 203517

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ABIDJAN

ORDENANZA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/03/2023

Observaciones al plazo: El último día de plazo de presentación de solicitudes será el 1 de marzo de 2023

Referencia: 203472

OPOSICIONES DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PUBLICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 107, Libre: 99, Discapacidad: 8, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: Un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203446

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CSIC, CIEMAT, ISCIII, IAC, INTA.

INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN – OPIS

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria. Plazas: Convocadas: 454, Libre: 432, Discapacidad: 22, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203486

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CSIC, CIEMAT, ISCIII, IAC

CIENTÍFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 273, Libre: 259, Discapacidad: 14, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Se establece una reserva de un mínimo de un 25¿% de las plazas para la incorporación de personal investigador doctor que haya superado la evaluación del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora Referencia: 203484

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CSIC, ISCIII

PROFESORES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria. Plazas: Convocadas: 18, Libre: 17, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203489

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CSIC, CIEMAT, ISCIII, INTA.

CIENTÍFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria. Plazas: Convocadas: 70, Libre: 66, Discapacidad: 4, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de

publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203485

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CSIC,ISCIII,INTA,AEMPS, CIEMAT,IAC

TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 336, Libre: 319, Discapacidad: 17, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203497

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CSIC, CIEMAT, ISCIII, IAC, INTA.

PROFESORES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 182, Libre: 172, Discapacidad: 10, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203488

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CSIC, CIEMAT, ISCIII, INTA.

TECNÓLOGOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria. Plazas: Convocadas: 58, Libre: 55, Discapacidad: 3, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203491

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CSIC, ISCIII, CIS

INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN – OPIS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria. Plazas: Convocadas: 53, Libre: 50, Discapacidad: 3, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203487

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 124, Libre: 116, Discapacidad: 8, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 203473

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CSIC, CIEMAT, ISCIII, INTA.

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 218, Libre: 208, Discapacidad: 10, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203490

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 11, Prom. Interna: 11, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 203474

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203451

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

ADMINISTRADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Administrador/a de Sistemas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Referencia: 203492

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

MONITOR DE ENSAYOS CLÍNICOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Terapias Avanzadas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA WEB ORGANISMO de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023 Referencia: 203493

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Desarrollo del Proyecto Específico de Investigación denominado “NHoA Nunca en casa solo PLEC2021-007868. (MCIN/AEI/10.13039/501100011033)”. Referencia: 203499

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Proyecto de Investigación denominado “Deliberative diets: Connecting producers and consumers to value the sustainability of Swiss food system scenarios (DeliDiets)”. Línea de investigación: Evaluación de Servicios Agroecosistémicos Referencia: 203498

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Desarrollo del Proyecto Específico de Investigación denominado “Nuevas tecnologías robóticas para la digitalización del sector de la construcción TED2021-132476B-I00 – NORDIC ”

Referencia: 203501

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Desarrollo del Proyecto Específico de Investigación denominado “Nuevas tecnologías robóticas para la digitalización del sector de la construcción TED2021-132476B-I00 – NORDIC”

Referencia: 203500

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

PROJECT MANAGER

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Project Manager / Auditor del proyecto PIBICRA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023 Referencia: 203494

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Consultor/a Especializado/a en Comunicación.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: Veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203454

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: CONSULTOR/A ESPECIALIZADO/A EN FORMACIÓN TIC

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/03/2023

Observaciones al plazo: Veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203464

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN AD-

MINISTRATIVA

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Consultor/a Especializado/a en Comunicación.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: Veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203453

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADINISTRATIVA

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Consultor/a Especializado/a en Gestión de Alianzas y Despliegue Territorial de Servicios

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: Veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203455

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

PERSONAL LABORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2023

Observaciones al plazo: diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Observaciones: PROYECTO DE I+D+F: Proyectos Europeos (PR.OPE. OPE2022.001) Referencia: 203495

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Consultor/a Especializado/a en la Gestión de Servicios TIC

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: Veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203456

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Consultor/a Especializado/a en la Verificación y Seguimiento de Fondos Europeos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: Veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203452

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución

Observaciones: Un contrato laboral financiado con cargo a subvenciones de investigación: “EXPLOITING INDUCED AND NATURAL GENETIC VARIATION FOR MAKING TOMATO CROPS MORE

RESILIENT AND SUSTAINABLE (INNATO)”

Referencia: 203465

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE CÁDIZ

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (P.R.L.)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 203505

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 30, Libre: 30, para la provincia de CÁDIZ

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones: 5 POLICÍAS PORTUARIOS FIJOS INDEFINIDOS Y 25 POLICÍAS PORTUARIOS FIJOS DISCONTINUOS

Referencia: 203462

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

OPERADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OPERADOR/A DE MEDIOS MECANICOS FIJO DISCONTINUO

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de CÁDIZ

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria Referencia: 203461

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Económico-Financiera

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/03/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León»

Observaciones: Turnos libre y restringido

Referencia: 203504

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)

ANALISTA DE INFORMÁTICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BURGOS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de la FNMTRCM y la presentación se realizará por vía electrónica

Referencia: 203463

OPOSICIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Referencia: 203466

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR)

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA WEB ORGANISMO de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de candidaturas será de quince días naturales. El día de inicio del cómputo de dicho plazo será al día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Referencia: 203471

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal investigador predoctoral en formación

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del INAM (Instituto de Materiales Avanzados de la Universitat Jaume

I

Referencia: 203521

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Radio galaxies: actors in cosmological evolution. RACE. CPI-23-032», cofinanciado por la GVA, por la «Unión Europea – Next Generation EU»– Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: 203480

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Línea de investigación: «Línea invest. Actividades de transferencia y de innovación empresarial; unidades científicas de innovación empresarial. CPI-23-055». Referencia: 203509

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: FACES (Dimensiones sociales de las finanzas, la economía y la contabilidad Referencia: 203520

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Profesorado asociado

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 203516

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Línea de investigación: «Actividades de transferencia y de innovación empresarial; unidades científicas de innovación empresarial. CPI-23- 051». Referencia: 203511

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del IULMA (Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunitat Valenciana) Referencia: 203519

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Línea de investigación: «Actividades de transferencia y de innovación empresarial; unidades científicas de innovación empresarial. CPI-23- 052». Referencia: 203512

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Colaboración en la realización de programas de intervención con hombres que han ejercido o se encuentran en riesgo de ejercer la violencia de genero. CPI-23062»

Referencia: 203478

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Línea de investigación: «Línea invest. Actividades de transferencia y de innova-

ción empresarial; unidades científicas de innovación empresarial. CPI-23-056 Referencia: 203510

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «IA para el diagnóstico y tratamiento temprano de enfermedades con gran prevalencia en envejecimiento. CPI-23-086». Cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, «Unión Europea – NextGenerationEU» y la Estrategia Nacional de IA-ENIA. Referencia: 203513

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Electrical control of magnetism in multiferroic 2D materials (EMA-GIN2D). CPI-23-041»

Referencia: 203475

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Línea de investigación: «Línea invest. Actividades de transferencia y de innova-

ción empresarial; unidades científicas de innovación empresarial. CPI-23-054» Referencia: 203508

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Mrr/adaptlearnadaptive learning. Personal. CPI-23-063», cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, «Unión Europea – NextGenerationEU» y por el Ministerio de Universidades Referencia: 203482

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Optimización de la lectura digital: análisis e intervención en los procesos cognitivos implicados. CPI-23-059», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI–, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea –NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Referencia: 203476

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Referencia: 203506

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Diseño de algoritmos de alto rendimiento para procesadores de bajo consumo de experimentos del LHC y sus mejoras. CPI-23-060», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI-, el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU»– Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Referencia: 203477

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Servicio de diseño, desarrollo y mantenimiento del nuevo sitio web del centro nacional de dosimetría. CPI-23-066» Referencia: 203483

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Diseño de algoritmos de alto rendimiento para procesadores de bajo consumo de experimentos del LHC y sus mejoras. CPI-23- 089». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resi Referencia: 203514

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Mejora de la infraestructura verde urbana para promocionar una biodiversidad de alta calidad: el carbonero común como especie modelo para el urbanismo. CPI23-067», cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación -AEI-, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, «Unión

Europea – NextGenerationEU»

Referencia: 203481

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Programa de promoción audiovisual. Proyecto: «Programa de promoción audiovisual. CPI-23-100».». Referencia: 203515

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Línea de investigación: «Línea invest. Actividades de transferencia y de innovación empresarial; unidades científicas de innovación empresarial. CPI-23-053». Referencia: 203507

OPOSICIONES EN GALICIA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

AUXILIAR DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para la provincia de A CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de mayo de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 203457

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y DEPORTES

AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 96, Libre: 96, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (en adelante, DOG).

Referencia: 203523

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Escuela infantil

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de A CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 203459

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESPECIALISTA DE OFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jardinero

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de A CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 203458

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

INSTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES – DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Director/a de Recursos Humanos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir de su publicación en el BOE

Referencia: 203518

MINISTERIO DE IGUALDAD

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en este proceso selectivo dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de

esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, para presentar la solicitud Referencia: 203502

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

TÉCNICO DE DISEÑO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/03/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de la FNMT-RCM

Referencia: 203460

MINISTERIO DE IGUALDAD ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en este proceso selectivo dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, para presentar la solicitud Referencia: 203503

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/03/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Proyecto: SOUNDofICE dentro de la línea de investigación Sistemas de detección y protección contra el hielo en aeronaves

Referencia: 203529

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/03/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Proyecto: METACIRCLE dentro de la línea de investigación: Estudio de los mecanismos de adaptación de los microorganismos a condiciones extremas Referencia: 203525

OPOSICIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Observaciones: Denominación de la línea de investigación: Cronodisrupción y ritmos biológicos Referencia: 203470

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia?

Observaciones: Denominación de la línea de investigación: Mecanismos bacterianos de respuesta a estreses celulares Referencia: 203468

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia?

Observaciones: Denominación de la línea de investigación: Investigación en ciberseguridad, 5G y Digitalización de los sistemas y las infraestructuras inteligentes Referencia: 203469

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 23 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”

Observaciones: Denominación de la línea de investigación: Acuariología y conservación de animales acuáticos – 38214 Referencia: 203467

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «TED2021-130378B-C22».

Referencia: 203522

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: