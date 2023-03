Accenture ofrecerá trabajo a 50 personas con discapacidad en cinco años tras renovar un convenio con Fundación ONCE

Accenture ofrecerá trabajo a 50 personas con discapacidad en toda España durante los póximos cinco años.

El presidente de Accenture en España, Portugal e Israel, Domingo Mirón, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, han renovado el Convenio Inserta que suscribieron por vez primera en el año 2007 y que, en esta ocasión, supondrá la contratación de 50 personas con discapacidad durante los próximos cinco años, llegando así a las 119 contrataciones desde el inicio de la colaboración.

Este convenio se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil y Economía Social (POEJ) y de Inclusión Social y Economía Social (POISES), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Accenture seguirá contando con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para cubrir nuevos puestos de trabajo, preseleccionar a candidatos que se adecuen mejor al perfil requerido, e impartir formación a medida. Asimismo, Accenture tendrá en cuenta en los posibles programas de formación específica que desarrolle, la posibilidad de incorporar a personas con discapacidad con los perfiles académicos y competenciales requeridos.

Asimismo, Fundación ONCE pone a disposición de Accenture el programa de becas ‘Oportunidad al Talento’, con el que pretende fomentar la inclusión social y la igualdad de oportunidades mediante la promoción de una formación de excelencia, la movilidad transnacional y la especialización de los estudiantes con discapacidad en áreas de especial empleabilidad.

Según explicó el presidente de Accenture en España, Portugal e Israel, Domingo Mirón, “en Accenture creemos que las personas con discapacidad han de ser parte activa de la construcción del mundo digital. Con el talento, la ilusión y las ganas de tener un exitoso desarrollo profesional de los perfiles tecnológicos que incorporaremos a nuestra organización haremos de lo digital una oportunidad para construir compañías inclusivas que reflejen nuestra sociedad diversa”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, destacó el éxito de la colaboración que Fundación ONCE y Accenture mantienen desde hace años, tanto en la inclusión de personas con discapacidad en la compañía como en la formación de perfiles tecnológicos, “cuestión imprescindible en un mercado de trabajo en el que aumenta la demanda de este tipo de posiciones y en el que es cada vez es más necesario el uso de las nuevas tecnologías”. En este sentido añadió que “las personas con discapacidad no se pueden quedar al margen de esta realidad y por ello, además de con convenios como el hoy suscrito, Fundación ONCE cuenta con el programa Por Talento Digital para impulsar la formación de las personas con este ámbito y mejorar con ello su empleabilidad”.

