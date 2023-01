¿Te influirá la subida del salario mínimo interprofesional para cobrar un subsidio por desempleo o la RAI en el SEPE?

Aunque los agentes sociales no se ponen de acuerdo, una comisión de expertos ha establecido una horquilla entre los 1.046 y los 1.082 euros en doce pagas, lo que provocaría que el 75 por ciento del SMI rondaría entre los 915 y los 946 euros para optar a la Renta Activa de Inserción (RAI) y a los subsidios por cotizaciones insuficientes, el de mayores de 52, etc.

