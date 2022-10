Los subsidios por desempleo alcanzarán los 480 euros en 2023 al subir el IPREM

Este indicador entró en vigor en el año 2004 con la intención de que este sirviera para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para dichas ayudas. De esta manera, cuando este aumenta, el número de personas que se benefician de las prestaciones sociales concedidas también aumenta. No obstante, los ingresos de los solicitantes no deberán superar el IPREM un determinado número de veces si se desea acceder a ellas.

