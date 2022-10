Cae el uso de portales de empleo en España para buscar trabajo

De esta manera, al no incluir redes sociales como Linkedin, no queda reflejada la auténtica realidad del uso de Internet: cada vez está más orientada al afianzamiento de relaciones y creación de contactos para buscar nuevos empleos. Algo que ya es la forma habitual de encontrar un nuevo trabajo, especialmente entre las personas que ya lo tienen.

Una encuesta de Eurostat revela que los españoles cada vez recurrimos menos a los portales de búsqueda de empleo. Concretamente, en 2021 solo un 20% de quienes utilizaban Internet de manera habitual lo hicieron para buscar trabajo. No obstante, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país.

