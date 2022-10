La Semana de Empleo de Bidasoa Activa ofrecerá 340 puestos de trabajo

En esta nueva edición no se requiere inscripción previa a las ofertas de empleo y su acceso es completamente libre. De tal forma que, aquellas personas que se acerquen a los stand podrán presentar su candidatura en las empresas que les interesa desde las 09:00h a las 13:30h. Asimismo, en el stand de Bidasoa Activa se recogerán los curriculum para las ofertas de las empresas que no puedan acudir presencialmente.

