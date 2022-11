Oposiciones en la Universidad Politécnica de Madrid para 84 plazas de administrativos

Asimismo, la fase de oposición para los grupos A, B y C constará de dos ejercicios eliminatorios que consistirán en un cuestionario de preguntas tipo test sobre el temario común, de 90 para el grupo A, de 80 para el grupo B, y de 70 para el grupo C, con cuatro respuestas alternativas siendo sólo una de ellas la correcta.

You cannot copy content of this page