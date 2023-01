La Comunidad de Madrid impulsará el empleo de 400 jóvenes en riesgo de exclusión con el Programa Primera Experiencia Laboral

‘Primera Experiencia Profesional’ busca un doble objetivo: ofrecer un acceso al mundo laboral a 400 jóvenes de entre 18 y 29 años en riesgo de exclusión social que no terminaron la Educación Secundaria Obligatoria o no continuaron con sus estudios, y facilitar a las empresas la oportunidad de descubrir talentos ocultos para reforzar sus plantillas.

You cannot copy content of this page