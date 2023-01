Una empresa de videojuegos creará 120 puestos de trabajo en Barcelona

Descubre cómo acceder a la empresa de videojuegos que generará trabajo en Barcelona.

La compañía que ha desarrollado diversos juegos móviles como State of Survival, King of Avalon, Guns of Glory y Call of Antia busca trabajadores.

FunPlus es el desarrollador y editor de videojuegos con sede en Suiza y operaciones en China, Japón, Singapur, España, Suecia y los Estados Unidos que amplía su plantilla.

Para ello, contratará alrededor de 120 personas a lo largo de los próximos cuatro años para reforzar su sede en Barcelona y poner en marcha una división de desarrollo de videojuegos.

Durante este año se estima que se contratará entre unos 20 y 30, que se sumarán a los 40 trabajadores que tiene en la ciudad condal actualmente.

Para ello, FunPlus prevé ampliar la oficina de Barcelona, ubicada en la calle Casp, que es la única que tiene en España y que cuenta con 450 metros cuadrados.

La creación de empleo refuerza la idea de que Barcelona se posicione como un ‘hub’ en el ámbito de los videojuegos «muy interesante y muy importante y que puede explorar todos los recorridos de crecimiento conjuntamente con las compañías que ya han decidido o que decidirán en un futuro establecerse», ha indicado Roger Torrent, conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Además, se fomenta la capacidad de atraer talento tanto propio, como talento que pueda venir de fuera y refuerce el concepto de ecosistema de videojuegos en Catalunya.

Asimismo, este proyecto de expansión de la empresa ha contado con el apoyo de la Agencia para la competitividad de la empresa de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Acció, especializada en el fomento de la innovación y la internacionalización empresarial y cuenta con una red de 40 oficinas en todo el mundo.

Consulta en este enlace los puestos de trabajo en FunPlus en Barcelona.

