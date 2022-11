La Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca ofrecerá 341 puestos de trabajo

La XX edición de la Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca ya está en marcha. Este año asisten un total de 59 empresas con más de 121 ofertas y casi 341 puestos de trabajo. No obstante, como el evento se desarrollará hasta el 17 de noviembre, no se descarta que se incorporen nuevas empresa a lo largo de la semana.

