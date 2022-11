Un total de 1.200 vacantes de empleo para trabajar en Irlanda en la Feria que organiza Eures en Madrid

El próximo 17 de noviembre de 10:00 a 18:00 se celebrará en la Calle Gobernador de Madrid (detrás del edificio Caixaforum) “Bienvenidos a Irlanda», el nuevo evento organizado por la Red Eures que reunirá a empresas irlandesas y demandantes de empleo españoles que quieran trabajar en el país.

Se trata del tercer evento de colaboración entre la red y las empresas irlandesas y este año se desarrollará en formato híbrido. Para seguir el evento online, deberán pulsar en este enlace y registrarse.

Habrá un total de 115 empresas irlandesas en el evento con 225 ofertas entre todas y 1.200 puestos de trabajo disponibles. De ellas, 12 compañías, con 300 vacantes disponibles, acudirán de manera presencial. Por otro lado, Eures recomienda registrarse con tiempo para asegurarse una entrevista (también virtual) con las empresas que más le interesen a cada participante. Una vez registrados, los candidatos deben subir su CV en inglés y solicitar los puestos de trabajo que prefieran.

Ofertas laborales

Las empresas participantes en el evento pertenecen a sectores muy diversos: desde el transporte y la logística a la restauración, salud o educación. Las ofertas más numerosas las encontramos en hostelería y ámbito sanitario, seguidos del sector automovilístico, ingeniería o cuidado de niños.

Puedes ver el desglose de puestos de trabajo en este enlace. Una vez dentro, deberás pinchar sobre la opción Click here to download a breakdown of the job vacancies by sector, experience, English language skills. Por último, cabe destacar que el evento contará con conferencias en los que se informará sobre el nivel de vida en Irlanda y diversas conferencias sobre mejora de aptitudes profesionales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente 10.000 españoles trabajan en Irlanda en la actualidad.

