¿Quieres obtener el título de vigilante de seguridad o escolta privado en 2023? Este es el calendario de pruebas del Ministerio de Interior

Si quieres obtener el título de vigilante de seguridad o escolta privado en 2023, ya se conoce el calendario de pruebas del Ministerio de Interior.

Los principales requisitos generales para obtener el título de vigilante de seguidad o escolta privado en 2023 son los siguientes:

a) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.

b) Poseer la aptitud psicofísica a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre por el que se regula la acreditación de la aptitud

psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de Seguridad

Privada, excepto para el personal en activo que ejerza funciones de seguridad pública o

privada.

c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

d) No haber sido condenado/a por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración

del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años

anteriores a la solicitud.

e) No haber sido sancionado/a en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.

f) No haber sido separado/a del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los

dos años anteriores.

g) Poseer diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos

correspondientes en los centros de formación de Seguridad Privada

Además de los requisitos, las personas aspirantes a escolta privado habrán de tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 metros las mujeres.

Las pruebas podrán realizarse en: Baleares, Córdoba, Jaén, Madrid, Santa Cruz de

Tenerife, Santiago de Compostela, Tarragona, Valencia y Zaragoza. No obstante, el

Tribunal, en cada convocatoria, podrá designar otras ciudades como sedes para la

realización de las pruebas y podrá suprimir alguna o algunas de las anteriormente

citadas cuando así lo aconsejen razones de economía de medios, eficacia o

funcionalidad.

En cuanto a las fechas para obtener el título de vigilante de seguridad o escolta privado en 2023, ya hubo un primer llamamiento en Enero pero aún te quedan dos posibilidades. La primera para inscribirse entre el 17 y el 28 de abril mientras que la última de este año se realizará entre el 1 y el 14 de septiembre.

Puedes ver todas las pruebas y el resto de las bases que regulan el proceso de obtención del título en esta disposición publicada en el BOE.

