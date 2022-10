Oferta de empleo de Papá Noel: Busca Elfos para que le ayuden este invierno

Papá Noel necesita elfos este invierno. Cuatro, concretamente. Por ello, se ha puesto en contacto con la Red Eures para que publique una oferta de trabajo, cuyo plazo de inscripción finalizará el 31 de octubre.

Santa Claus busca elfos con experiencia en actividades de animación para niños y pide como principal requisito que dominen el inglés porque a los más pequeños como que les cuesta un poco el élfico. También se valora haber trabajado en espectáculos circenses. El contrato que ofrece es temporal (de 3 a 6 meses) a tiempo completo y el salario ronda los 13 euros la hora más los extras que se contemplan en el convenio colectivo.

El coste del transporte se compensará después de dos meses de trabajo. Papá Noel, como sabéis, vive en Laponia (Finlandia) y el lugar en el que trabajarán los seleccionados de este proceso será Saariselkä. Tierra de auroras boreales, renos, huskys y de los pueblos Sami, que viven en paz y armonía con Santa Claus.

Cumple tu sueño, conviértete en un elfo

Por lo tanto, ha llegado tu momento. Porque si llevas tiempo guardando a tus seres queridos el secreto de que eres un elfo o si siempre te has visto un poco como uno y te interesa el trabajo, puedes enviar tu CV a en inglés a [email protected] con copia a [email protected] Podrás marcharte a Finlandia a vivir lo que seguro que será un invierno muy diferente a los que has vivido hasta ahora.

Los elfos no deben olvidar que en los meses de invierno se alcanzan los -30º C en la zona, aunque la felicidad de los niños y, por supuesto, un plumas, los mantendrá calentitos. Que no les extrañe que este invierno no vuelvan a verme escribir en estas líneas. Yo también llevo tiempo guardando un secreto.

