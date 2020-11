Pablo Puyol, afectado por ERTE, denuncia haber recibido una paliza en una oficina del SEPE.

Según cuenta en un vídeo al que ha tenido acceso Portalparados, este joven se presentó en una oficina en Madrid del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) después de obtener una cita previa a través de los canales establecidos para ello.

“He ido al SEPE, con una cita previa desde hace dos meses y medio, para solicitar información de mi ERTE porque todavía no he cobrado ni un euro desde finales de marzo”, apunta Pablo al comienzo del vídeo en el que denuncia haber recibido una paliza en una oficina del SEPE.

Al llegar a la oficina, según expone, el auxiliar de la puerta le aseguró “que si era un tema de ERTE no me iban a atender”.

Ante esta respuesta y ya que tenía cita previa para esa oficina y en ese día y hora, Pablo Puyol manifestó su intención de permanecer allí hasta que le atendiesen.

Acto seguido se presentó la persona encargada de seguridad y comenzó un forcejeo entre los tres implicados.

“Se han puesto a empujarme, me han dicho que me iban a tirar al suelo y yo he intentado evitarlo. Al final nos hemos caído al suelo. Me han puesto unos grilletes, ya en la calle, y con la porra de la persona de seguridad me han pegado”, relata Pablo Puyol en el vídeo que ha difundido y en el que denuncia haber recibido una paliza en una oficina del SEPE.

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran a Portalparados que “los hechos están en manos de las fuerzas de seguridad que han recabado tanto las declaraciones del vigilante de seguridad como del usuario de la oficina, ha pedido las grabaciones de seguridad y ha identificado los testigos”.

Según la respuesta de Trabajo, el vigilante de seguridad se encuentra de baja y con parte de lesiones. Además señala que “el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lamenta este hecho que, en todo caso es aislado” y que “la seguridad de las oficinas depende de las comunidades autónomas y, en este caso, está a cargo de la Comunidad de Madrid”.

Pincha aquí para acceder al sistema de cita previa del SEPE.

