¿Cómo puedes acceder a las ofertas de empleo en Mango para aprovechar su proceso de expansión?

Este año, Mango tiene previsto triplicar sus inversiones globales con respecto a 2021. La firma de moda habrá destinado un total de 120 millones de euros y cerrará 2022 con 270 nuevos puntos de venta, hasta llegar a los 2.600 repartidos en todo el mundo. Esto, claro está, se traduce también en empleo.

En Madrid, Mango contratará a 150 personas para sus tiendas de cara al Black Friday, la campaña de Navidad y las rebajas de invierno. En la capital, los perfiles que más se demandan son los de vendedores, responsables de almacén, cajeros, reponedores, responsables de tiendas, adjuntos, etc. En esos caso, tal y como ha explicado en Madrid Trabaja, de Onda Madrid, Cristina Robledillo, directora de People de Retail en Mango, «no hace falta tener experiencia en moda. Lo que necesitamos es que tengan pasión por ella y muchas ganas». No obstante, para los puestos de responsable de tienda, Robledillo sí explica que se valorará la experiencia y los estudios, “pero que no son imprescindibles. Si no tienen experiencia, los formamos”.

Por otro lado, para su central de Barcelona, que cuenta con más de 3.000 empleados, también surgen puestos relacionados con el IT, el diseño, también retail, etc.

Puestos de trabajo por toda Europa

En cualquier caso, Mango está muy centrada ahora mismo en su expansión internacional, por lo que necesitan personal para cubrir vacantes en diversos países. Ahora mismo, en su portal de empleo cuentan con 270 ofertas para trabajar en:

Turquía: 88 vacantes.

Alemania: 63.

Italia: 25.

Reino Unido: 22.

Holanda: 16.

Austria: 9.

Bulgaria: 8.

Irlanda: 7.

Bélgica: 5.

República Checa: 5.

Croacia: 5.

Suecia: 4.

Hungría: 3.

Polonia: 3.

Con respecto a los perfiles que demandan, los hay más o menos cualificados. Desde asistente de ventas, mozos de almacén y cajeros a diseñadores de espacios comerciales, jefe de planta, jefe de tienda o escaparatistas. En función del puesto, los requisitos varían. Lo que sí es muy importante es que, como ha explicado Robledillo en Onda Madrid, las candidaturas sean muy internacionales, que sepan idiomas y que no tengan problema es desplazarse.

Para consultar todas las ofertas disponibles de Mango, pincha en este enlace. No obstante, a pesar de que la firma actualiza en su web las vacantes disponibles, también puedes enviar tu CV aquí. Por otro lado, Mango también informa sobre ellas en su perfil de LinkedIn y en portales como Infojobs.

