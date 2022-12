Banco Santander dará empleo a 1.400 profesionales en sus dos nuevos hubs tecnológicos de Málaga y Varsovia desde los que prestará soporte y servicio tecnológico a diferentes áreas de negocio del grupo.

Según han informado en una nota de prensa, las nuevas incorporaciones contarán con perfiles tecnológicos procedentes de carreras STEM (ingenierías, ciencias, matemáticas), con lo que contribuirán a la transformación digital y comercial del banco.

Ambos centros se encuentran ya operativos y han comenzado a incorporar diferentes perfiles de tecnología que inicialmente darán soporte a las funciones de negocio de Santander Corporate & Investment Banking (SCIB), bajo la premisa de que la tecnología es una palanca estratégica y de ella depende cada vez más la capacidad de Santander de crear los mejores productos y servicios para sus clientes. Los perfiles que se están incorporando a estos hubs están especializados en áreas como Plataformas y APIs (interfaz de programación de aplicaciones), cloud (nube), big data, network (redes), DevSecOps (equipos de desarrollo, seguridad y operaciones), inteligencia artificial (AI), desarrollo de software (software development), arquitectura empresarial (enterprise architecture) y ciberseguridad.

¿Cómo trabajar en Banco Santander en profesiones tecnológicas?

Banco Santander está inmerso en un ambicioso proceso de contrataciones de perfiles tecnológicos bajo el programa BeTech! Precisamente, este mes de diciembre el banco ha lanzado la página web betechwithsantander.com , que aglutina todas las ofertas de empleo en este ámbito, muchas de las cuales están dirigidas a ocupar estos dos centros tecnológicos. Actualmente las vacantes en tecnología del grupo superan las 750.

La creciente demanda de perfiles tecnológicos en el mercado, y en particular en instituciones financieras, ha llevado a Santander a plantear una estrategia de captación específica para perfiles IT, que se materializó en 2020 con el programa Be Tech! with Santander, un plan de contrataciones de cerca de 1.000 profesionales de IT en España y 3.000 en todo el mundo, con el objetivo de convertir a Santander en la mejor plataforma abierta de servicios financieros, contando con la mejor tecnología, el talento más innovador y así acelerar su transformación digital y tecnológica.

En 2019 el grupo anunció que destinaría más de 20.000 millones de euros a transformación digital y tecnología en un periodo de cuatro años. En este tiempo, Santander ha ampliado y diversificado sus capacidades tecnológicas, que, entre otros avances, han permitido migrar ya el 90% de su infraestructura a la nube. Recientemente Santander anunció el lanzamiento de Gravity, un software a medida desarrollado internamente con el que ha digitalizado su core bancario. El número de clientes que usan canales digitales ha superado por primera vez los 50 millones y el 56% de las ventas del banco se realizan ya a través de web o móvil.

Puedes ver otras noticias sobre trabajo, ofertas de empleo, oposiciones, cursos de formación y autónomos en España aquí.