Cómo sacarle el máximo partido a Wallapop

¿Cuánto tiempo hace que no le echas un vistazo al trastero? ¿Y a los altillos de los armarios? Puede ser el momento de hacerlo, ya que gracias a la aplicación Wallapop podrás vender aquellas cosas que estén en buen estado y de paso hacer sitio en el armario, que seguro que tampoco viene mal.

Si has vivido completamente apartado de la tecnología todo este tiempo y no tienes ni idea de lo que es Wallapop, no te preocupes, te lo contamos: se trata de una página web y aplicación para móviles que permite comprar y vender artículos de segunda mano, lo que sea, desde el triciclo de cuando eras pequeño hasta tu coche pasando por la guitarra que te dio por comprar de adolescente. Es bastante útil, ya que es una buena manera de sacarle rentabilidad a aquellos objetos que ya no usamos y al mismo tiempo poner algo de orden en casa. Aunque también puede usarse en sentido inverso, ya que puedes comprar bienes a precios más asequibles.

¿Cómo vender tus trastos en Wallapop?

Lo primero que debes hacer es ir a la web o bajarte la app en tu móvil y seguir los pasos que te indica para darte de alta. Una vez has elegido aquello que quieres vender, hazle un par de fotos y súbelas, redacta una descripción del objeto y ponle precio. El anuncio ya está listo. Ahora te damos algunos trucos para vender más y mejor en esta aplicación:

Antes de publicar el anuncio, busca el mismo artículo para ver a qué precio lo venden los demás usuarios. Lo mejor es establecer un precio intermedio. A continuación, utiliza el buscador de la aplicación para hacer la búsqueda del producto de manera general (como lo haría cualquier consumidor) y comprueba qué aparece.

A la hora de subir tu oferta, escribe en el título exactamente de qué se trata. Lo mejor es no ser demasiado genérico ni demasiado concreto, hay que pensar en lo que escribiría cualquier usuario en el buscador. Es decir, si vendes una camiseta naranja, es mejor poner en el anuncio “camiseta naranja” que “ropa naranja de algodón” o “estupenda camiseta naranja con el dibujo de un gato en el medio”.

Cuando el titulo esté, le llega el turno a la descripción. Es conveniente que utilices sinónimos a la hora de referirte al producto que vendes, ya que eso hará que tu anuncio sea más fácil de encontrar. Además de esto, debes describir el artículo de forma clara (si es ropa, pon la talla).

Es mejor que la foto esté bien iluminada. Es bastante obvio, pero cuanto mejor se vea y mejor presentado esté, más atractivo resultará tu producto.

Establece el precio contemplando rebajarlo más adelante porque los usuarios de Wallapop suelen regatear.

Los usuarios pueden evaluar a los demás basándose en sus experiencias comprando o vendiendo artículos, por lo que te conviene ser amable para generar confianza de cara a posibles compradores.

La aplicación te permite establecer tu zona, es decir la ciudad en la que vives (ten en cuenta que lo normal es quedar con el comprador para completar la transacción). A la hora de vender, es mejor que quedes en tu zona, ya que si el comprador se arrepiente y te da plantón (puede ocurrir), no habrás tenido que desplazarte hasta la otra punta de la ciudad para nada. De la misma manera, si vas a comprar algo, lo normal es que tengas que desplazarte a donde te indique el vendedor.

Actualiza tu anuncio por lo menos una vez a la semana, ya que cada día se suben muchos productos a la web, por lo que tu anuncio irá quedando atrás (y dejará de ser visible) si no lo actualizas.

La aplicación te permite poner si el precio es negociable o no. Es mejor poner que no, aunque los usuarios intentarán regatear de todas formas. Aunque esto suceda, si pones que estás dispuesto a negociar el precio, pueden creer que lo rebajarás más de lo que quieres. Antes de aceptar el trato que te propongan, negocia, ya que si no lo haces parecerá que estás desesperado por deshacerte del producto y eso nunca da buena impresión (puede hacer que pierdas al comprador).

