Convocatorias de empleo público difundidas por el BOE durante la última semana (16 de Agosto de 2017)

Volvemos a repasar las convocatorias de oposiciones que han publicado durante la última semana en el Boletín Oficial del Estado y que se refieren a la administración general, a las comunidades autónomas y a aquellos ayuntamientos con población superior a los 50.000 habitantes o capitales de provincia.

Debéis tener presente que este mes de agosto no es periodo hábil para algunas instituciones que no permiten la inscripción en pruebas durante este periodo mientras que otros sí lo permiten. Para ello vigilad la fecha límite de cada convocatoria para saber si se puede presentar ahora o no.

Podéis completar esta información con la visita a nuestra sección de Empleo Público para conocer otras pruebas y los planes de las distintas administraciones. Además, podéis acudir a la web de vuestro ayuntamiento, diputación provincial o cabildo insular para comprobar otras ofertas de empleo público que no necesitan la publicación en el BOE.

Y si necesitas localizar alguna academia para preparar las oposiciones, puedes visitar nuestro canal de Cursos por si encuentras aquella que se ajuste a tus necesidades.

Estas son las convocatorias de oposiciones publicadas en la última semana a las que puedes acceder pinchando en el enlace de color azul:

PERSONAL FUNCIONARIO

Grado universitario. Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente

Bolsa de empleo de ARQUITECTOS para Título universitario de arquitectura o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consell Insular de Ibiza. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 8 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176043

Bolsa de empleo de TÉCNICOS DE GRADO SUPERIOR (Formación y ocupación) para Licenciatura o grado en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o equivalentes; en el/la PalmaActiva. Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Palma. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 12 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 4 de septiembre de 2017. Rf: 176061

Grado universitario. Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente

Bolsa de empleo de EDUCADORES SOCIALES para Título universitario de grado o de diplomado/a en ciencias empresariales, relaciones laborales, gestión y administración pública, o equivalente o haber superado tres cursos completos de una licenciatura; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consell Insular de Ibiza. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 8 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176042

10 Plazas de SUPERIOR DE GESTION DE TRIBUTOS para Grado universitario. Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 4 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 4 de septiembre de 2017. Rf: 176045

Bolsa de empleo de TECNICO MEDIO DE GESTION para Título universitario de grado o de diplomado/a en ciencias empresariales, relaciones laborales, gestión y administración pública, o equivalente o haber superado tres cursos completos de una licenciatura; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consell Insular de Ibiza. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 8 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176040

Bolsa de empleo de INSPECTOR DE SERVICIOS SOCIALES para Título universitario de grado o de diplomado/a o ingeniería técnica o arquitectura técnica o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consell Insular de Ibiza. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 8 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176041

Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente

Bolsa de empleo de OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO para Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente; Para el Ámbito geográfico Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 23 de agosto de 2017. Rf: 176034

7 Plazas de ADMINISTRATIVA para Bachiller Superior, BUP, Bachiller-LOGSE, Formación Profesional de Segundo grado o equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, o alternativamente, poseer una antigüedad de diez años en los Cuerpos o Escalas del subgrupo C2 incluidos en el apartado b) de este punto, o de cinco años y haber superado el curso específico a que se refiere la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, o alguna de las equivalencias que establece la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Universidad de Murcia. BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 8 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 2 de octubre de 2017. Rf: 175986

Graduado en educación secundaria obligatoria. Educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente

Bolsa de empleo de AUXILIAR para Título de graduado/a en educación secundaria obligatoria o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consell Insular de Ibiza. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 8 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176044

Bolsa de empleo de OFICIAL (de Mecánica) para Graduado en educación secundaria obligatoria. Educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consell Insular de Mallorca. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 12 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 5 de septiembre de 2017. Rf: 176059

PERSONAL LABORAL

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR para Ciencias Físicas o Ingeniería óptica; en el/la INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS. IAC. Para el Ámbito geográfico LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176032

23 Plazas de PROFESOR (Ver especialidades en bases convocatoria) para Superior en especialidad; en el/la Conservatorio Superior de Música y Danza de las Islas Baleares. Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consejería de Educación y Universidad. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 10 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 25 de agosto de 2017. Rf: 176050

3 Plazas de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES (Proyecto de investigación “PLAN CARTOGRÁFICO 2017-2020”,) para Licenciado, Doctor, Ingeniero, Arquitecto o equivalente; en el/la INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Para el Ámbito geográfico Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176025

5 Plazas de PROFESOR (Especialidades: Taller I, Música III, Canto II, Producción y gestión teatral, Interpretación II) para Superior en Dirección de escena y dramaturgia, Música, Canto, Interpretación, según plaza, en el/la Escuela Superior de Arte Dramático de las Islas Baleares (ESADIB). Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consejería de Educación y Universidad. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 10 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 25 de agosto de 2017. Rf: 176049

Plazas no Especificadas de FACULTATIVOS ESPECIALISTAS (Radiodiagnóstico) para Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 29 de agosto de 2017. Rf: 175940

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES (Proyecto de investigación “SOPORTE PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO INFOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL MUSEO GEOMINERO”) para Licenciado, Doctor, Ingeniero, Arquitecto o equivalente; en el/la INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 175999

1 Plaza de TÉCNICO I (Con cargo al proyecto de investigación denominado Planes de gestión de riesgos transnacionales para los espacios rurales forestales sensibles a los riesgos bióticos y abióticos-PLURIFOR-SOE1/P4/F0112.) para Licenciatura en: Ciencias Biológicas, Ingeniería de Montes, en el/la INSTITUTO GALLEGO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: GALICIA. Consellería del Medio Rural. DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 10 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 25 de agosto de 2017. Rf: 176052

1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR para Doctorado en Ingeniería Informática o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. Universidad Jaume I de Castellón. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 4 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 21 de agosto de 2017. Rf: 176046

1 Plaza de TÉCNICO I (Con cargo al proyecto de investigación denominado WETWINE SOE1/P5/E0300 Proyecto de cooperación transnacional para promover la conservación y la protección del patrimonio natural del sector vitivinícola en la zona SUDOE.) para Grado en Ingeniería Agronóma o Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria o Agrícola y del Medio Rural o equivalente, en el/la INSTITUTO GALLEGO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: GALICIA. Consellería del Medio Rural. DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 10 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 25 de agosto de 2017. Rf: 176053

10 Plazas de PROFESORES ESPECIALISTAS para Ver convocatoria. Distintas especialidades; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ZARAGOZA. Departamento de Educación, Cultura y Deporte. BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 8 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 18 de agosto de 2017. Rf: 176033

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES (Proyecto de investigación “HIDROGEOLOGIA APLICADA A LAS OBRAS PÚBLICAS LINEALES Y A LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS ACUIFEROS PROFUNDOS. AÑOS 2017·2020”,) para Licenciado, Doctor,Ingeniero, Arquitecto o equivalente; en el/la INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 175997

Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente

1 Plaza de TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES (Proyecto de investigación “RECONSTRUCCIÓN Y MODELIZACIÓN 3D DE LA CORDILLERA Y DE LA CUENCA VASCO-CANTÁBRICA (30-CCVC)”) para Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, o 3 cursos completos de Licenciatura; en el/la INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176031

1 Plaza de TITULADO MEDIO DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES (Proyecto de investigación “PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN EL IGME”) para Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, o 3 cursos completos de Licenciatura; en el/la INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176014

1 Plaza de TÉCNICO (de Infraestructuras) para Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente; en el/la Puertos del Estado. Autoridad portuaria de Cartagena. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Ministerio de Fomento. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 22 de agosto de 2017. Rf: 176037

Bachillerato, bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente

1 Plaza de DELEGADO (de Producción) para Bachillerato, bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 3 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 18 de agosto de 2017. Rf: 176047

1 Plaza de DOCUMENTALISTA para Bachiller, ciclos formativos de grado superior, ciclos formativos de grado medio, diplomatura o equivalentes; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 3 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 18 de agosto de 2017. Rf: 176048

1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES (Proyecto de investigación “PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN EL IGME”) para Bachiller Superior o equivalente; en el/la INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176019

1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES (Proyecto de investigación “APOYO TÉCNICO PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS SÓLIDAS PARA ENSAYOS FISICO QUÍMICOS”) para Bachiller superior o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente, en el/la INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad- CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 175947

1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES (Proyecto de investigación “MINERALS POLICY GUIDANCE FOR EUROPE”) para Bachiller superior o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o; en el/la INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 176000

Graduado en educación secundaria, educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente

3 Plazas de POLICÍA PORTUARIA para Graduado en educación secundaria, educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente; en el/la Puertos del Estado. Autoridad portuaria de Cartagena. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Ministerio de Fomento. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 22 de agosto de 2017. Rf: 176036

1 Plaza de ADMINISTRATIVO para Graduado en educación secundaria, educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente; en el/la Puertos del Estado. Autoridad portuaria de Cartagena. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Ministerio de Fomento. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 22 de agosto de 2017. Rf: 176035

2 Plazas de OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES (Proyecto de investigación “IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ARCHIVO DE INFORMES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS GEOLÓGICOS”) para Graduado en Educación Secundaria o EGB o Formación Profesional Técnico o Técnico Auxiiar o equivalente, en el/la INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 17 de agosto de 2017. Rf: 175962

Nivel de formación equivalente a educación primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación secundaria obligatoria

* Bolsa de empleo de OPERARIO (Jardinería) para Certificado de escolaridad o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Eivissa. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 12 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 29 de agosto de 2017. Rf: 176060

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente

2 Plazas de FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacia hospitalaria. 1 Farmacocinética y calidad. 1 Toxicología y pediatría.) para Tener el correspondiente título oficial que habilita para el ejercicio profesional, con la especialidad requerida para el tipo de plaza en que se concursa, Para el Ámbito geográfico LOCAL: GIRONA. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD. DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 20 de septiembre de 2017. Rf: 175974

2 Plazas de FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía oral y maxilofacial.) para Tener el correspondiente título oficial que habilita para el ejercicio profesional, con la especialidad requerida para el tipo de plaza en que se concursa, Para el Ámbito geográfico LOCAL: BARCELONA. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD. DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 20 de septiembre de 2017. Rf: 175995

4 Plazas de FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anestesiología y reanimación.) para Tener el correspondiente título oficial que habilita para el ejercicio profesional, con la especialidad requerida para el tipo de plaza en que se concursa, Para el Ámbito geográfico LOCAL: GIRONA. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD. DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 20 de septiembre de 2017. Rf: 175965

1 Plaza de FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacia hospitalaria.) para Tener el correspondiente título oficial que habilita para el ejercicio profesional, con la especialidad requerida para el tipo de plaza en que se concursa, Para el Ámbito geográfico LOCAL: BARCELONA. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD. DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 20 de septiembre de 2017. Rf: 175934

2 Plazas de FACULTATIVO ESPECIALISTA (Urología. 1 Urología funcional. 1 Oncología urinaria. Reumatología. 1 reumatología pediátrica y ecografías. Número de plazas: 1 reumatología pediátrica y ecografías.) para Tener el correspondiente título oficial que habilita para el ejercicio profesional, con la especialidad requerida para el tipo de plaza en que se concursa, Para el Ámbito geográfico LOCAL: BARCELONA. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD. DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 20 de septiembre de 2017. Rf: 175960

1 Plaza de FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacología clínica.) para Tener el correspondiente título oficial que habilita para el ejercicio profesional, con la especialidad requerida para el tipo de plaza en que se concursa, Para el Ámbito geográfico LOCAL: BARCELONA. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD. DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 20 de septiembre de 2017. Rf: 175935

3 Plazas de FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina interna. 1 Atención a la ancianidad y la pluropatología. 1 Hospitalización a domicilio enfermedades infecciosas. 1 Enfermedades infecciosas.) para Tener el correspondiente título oficial que habilita para el ejercicio profesional, con la especialidad requerida para el tipo de plaza en que se concursa, Para el Ámbito geográfico LOCAL: BARCELONA. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD. DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 7 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 20 de septiembre de 2017. Rf: 175943