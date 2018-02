Convocatoria de empleo público difundidas por el BOE durante la última semana (6 de febrero de 2018)

292 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA para Técnico/a (Auxiliar) de Clínica, Técnico/a (Auxiliar) de Psiquiatría, Técnico/a (Auxiliar) Auxiliar de Enfermería, Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia o Técnico/a de Atención Sociosanitaria; en el/la Instituto Adolfo Posada. Para el Ámbito geográ- fico AUTONÓMICO: PRINCIPADO DE ASTURIAS. Consejería de Sanidad. BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 5 de febrero de 2018. Fin del plazo de pre- sentación: 5 de marzo de 2018. Rf: 177690