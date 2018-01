Impulsan el programa de becas para jóvenes cocineros que quieran hacer prácticas en los mejores restaurantes del mundo

#cursos-widget

La organización de The World’s 50 Best Restaurants y BBVA han creado el programa de becas 50 Best BBVA Scholarship por el que jóvenes aspirantes a cocineros efectuarán prácticas en algunos de los mejores restaurantes del mundo.

Se trata de becas anuales para que jóvenes cocineros con talento desarrollen su potencial con prácticas trimestrales en restaurantes de prestigio mundial, que en esta primera convocatoria serán Mugaritz (San Sebastián) y Atelier Crenn (San Francisco, EEUU), además de ser invitado a la ceremonia de premios de The World’s 50 Best Restaurants 2018 que se celebrará en Bilbao, han informado en una nota ambas entidades.

La beca está abierta a cocineros mayores de edad de cualquier parte del mundo que tengan menos de tres años de experiencia en una cocina profesional y el proceso de selección, en tres etapas, estará supervisado por el equipo de 50 Best, los cocineros anfitriones, Andoni Luis Aduriz (Mugaritz) y Dominique Crenn (Atelier Crenn) y representantes del BBVA. [Solicita información sobre cursos de formación en Cocina]

Aduriz se ha mostrado “encantado” con participar en este programa de becas porque “ayuda a democratizar la idea de que se debe apoyar al talento por encima de los recursos que tenga“, mientras que para Creen es “un regalo” que le permite “ofrecer a la siguiente generación lo aprendido“. Para acceder a este programa, puedes visitar esta web.

Con 50 Best BBVA Scholarship “ayudamos a preparar a la siguiente generación de grandes chefs“, ha destacado William Drew, editor del grupo de The World’s 50 Best Restaurants, mientras que el director general de Patrocinio y Contenido Corporativo en BBVA, Oscar Moya, ha apuntado que se inscribe en el propósito de la entidad de “acercar la era de las oportunidades a todos“.

Si quieres encontrar trabajo en Restaurantes, puedes visitar además nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.