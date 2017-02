Sólo me dan el 50% de la prestación por desempleo porque mi último trabajo fue de media jornada ¿Es correcto?

Hola, he solicitado la prestación por desempleo por primera vez en mi vida laboral, mi último trabajo fue un contrato por ETT. Con una jornada de 4horas, cuando llegué el otro día a la oficina para realizar todo el papeleo me comunicaron que me correspondería el 50% de la prestación pues mi último trabajo fue de media jornada y se me concedería la prestación en base a ello, ¿es eso así?, ¿en ese caso para cobrar la prestación al completo sólo debo conseguir una jornada completa aunque sea por un día? Otra duda es la siguiente: he trabajado en Reino Unido entre 2006-2008, tengo mi certificado E301, ¿por cuánto tiempo me valdrá para acumularlo como tiempo cotizado y poder cobrar respecto a él? Muchas gracias de antemano por aclarar mis dudas pues es la primera vez que solicito este tipo de ayudas y ando un poco perdida...