Si trabajo 1 mes ¿Puedo cobrar el paro acumulado de otro trabajo que dejé voluntariamente?

Hola me gustaría que me respondieseis a mi pregunta ya que estoy un poco desesperada por la situación: Yo trabajé durante 4 años por cuenta ajena, desde 01/04/2000 hasta 30/03/2004 pero al terminar mi permiso de maternidad dejé el trabajo por no estar de acuerdo con la jornada a trabajar, por tanto no tuve opción de paro. Al año y medio después desde septiembre de 2005 hasta ahora abrí un negocio y trabajo como autónomo. Ahora voy a cerrar. Mis preguntas son ¿tengo opción a cobrar algún tipo de subsidio o ayuda? Si yo trabajo durante un mes dada de alta en una empresa (tengo un amigo que desea cubrir una baja de un mes) luego ¿podría cobrar el paro acumulado del otro trabajo que no pude cobrar por haberme ido yo por mi cuenta? Para mayor información soy de Valencia y tengo dos hijos y mi marido cobra un sueldo de 1000 euros aproximadamente. Si la respuesta es negativa, puedo solicitar en ese caso alguna ayuda por tener dos hijos a cargo, o la ayuda de 420 euros. Muchas gracias por la respuesta.