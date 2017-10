¿Puedo solicitar una incapacitación temporal estando en paro?

Tengo 39 años y sólo tengo cotizados en la Seguridad Social 944 días por una beca FPI del Ministerio de Educación y Hacienda (en los empleos anteriores nunca coticé). Es una cotización muy baja que no me dio derecho a paro ni siquiera a una cartilla propia de la Seguridad Social (estoy en la cartilla de mi padre). He tenido una hija hace 19 meses y llevo 12 enferma (con el sistema inmune muy bajo por lo que no salgo de una enfermedad cuando entro ya en otra). Me gustaría saber si no tengo derecho a algún tipo de ayuda (nos están manteniendo mis padres) y si podría solicitar una incapacitación temporal o si tendría que trabajar un tiempo mínimo antes para poder pedir dicha incapacitación.Por otra parte, estoy preparando oposiciones a la Xunta de Galicia de Auxiliar Administrativo. Yo soy licenciada en Filología Hispánica, pero me gustaría trabajar como Auxiliar Administrativo. ¿Me valdría la pena realizar algún curso de Auxiliar o de Ofimática de los que se ofertan para desempleados (llevo casi un año apuntada en el Paro) para poder trabajar en la empresa privada? ¿Dónde me podrían informar de los cursos que hay de este tipo?