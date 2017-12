¿Puedo sellar el paro en otra comunidad autónoma que no es la mía?

Hola mi pregunta es la siguiente; el 16 de septiembre debo sellar mi cartilla de paro pero no estaré en la Comunidad donde me di de alta, soy de Segovia y me apunté al paro en mi ciudad. Estaré el 16 de septiembre en Estepona y me gustaría saber si siendo una comunidad distinta voy a tener problemas para sellar mi cartilla. He consultado en el INEM de Segovia y en principio me dicen que no tendré problemas, que si los tengo les pida un certificado de que he estado allí esa misma fecha. La verdad es que tengo mis dudas y estoy intentado llamas a la oficina del INEM de Estepota pero no cogen el teléfono.