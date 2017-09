¿Puedo reclamar 2 meses de paro que he perdido por un error de un funcionario?

Soy parada, he estado 4 meses de baja por maternidad. El día 18 de diciembre 2009 cumplía mi baja, y el día 22 fui a reactivar la demanda de empleo. El funcionario que me atendió me tomó los datos, me preguntó si estaba cobrando el paro (sí) y me dio la nueva demanda. Le pregunté si había que hacer algún trámite más y me dijo que NO. Así que di por terminado el trámite. Mi sorpresa ha sido que este mes no he cobrado el paro. Fui el 11 de febrero a las oficinas y parece ser que no se me ha reactivado el cobro porque en diciembre tenía que haber "subido a la primera planta a terminar el trámite". Efectivamente, el 11/2 subí a la primera planta del edificio de Colmenar Viejo que es donde vivo, y un funcionario se echa las manos a la cabeza por el "despiste que tengo". No se creen que el funcionario que me atendió la primera vez me informó mal. Estoy indignada porque pierdo 2 meses de paro por una información errónea por parte de un funcionario. El caso es que tengo la tarjeta del paro en la que figura: fecha de reanudación: 22 de diciembre 09. El funcionario que me atendió el 11 me dijo que no hay otra, la prestación voy a empezar a cobrarla a partir del 11. Me dio una hoja de reclamaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Recuperaré esos dos meses? ¿Merece la pena reclamar los dos meses perdidos? En mi caso, la cantidad mensual que estoy percibiendo es de unos 1,200 euros por el bebé ha subido un poco. En caso de ponerla ¿cuánto suelen tardar en contestar?