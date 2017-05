¿Puedo cotizar yo a la Seguridad Social para mejorar mi jubilación?

Tengo 54 años cumplo los 55 en febrero del 2010, se me acaba la prestación contributiva en octubre del 2010 he cotizado 32 años a la Seguridad Social 30 de los cuales en la misma empresa y los 10 últimos al tope de cotización. Vengo de un ERE de extinción. Tengo entendido que cuando se me acabe el paro pasare a cobrar el subsidio hasta cumplir los 61 años y pasare a la jubilación. Pero como para la jubilación me dicen que cuentan los últimos 15 años tendré 10 al tope de cotización (dos cobrando el paro y cotizando según tengo entendido lo mismo que cuando estaba trabajando) pero 5 años y meses en el subsidio (sino encuentro algún trabajo que lo pueda remediar). Me gustaría que me contestara si son ciertos estos datos que les comento y si me pueden decir aproximadamente que pensión de jubilación se me podría quedar. ¿Me puedo cotizar yo a la Seguridad Social para poder cobrar más a los 61 años?