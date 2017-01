¿Pueden embargarme el pago del PARO si es lo único con lo que puedo vivir?

Mientras estuve trabajando me embargaron la nomina en base a unas proporciones que dicta la ley unos 200€ al mes, cuando llego la hora de pagarme la devolución de la renta de este año, el importe quedo embargado en su totalidad casi 1300€, ahora estoy en el PARO, y hoy me han embargado el importe integro de mi cuenta bancaria, esto es legal?? Me pueden embargar todos los medios para subsistir que tengo?? Porque ahora el día 10 cuando me llegue el importe de la prestación al estar la cta embargada este también lo estará o no?? No sé qué hacer porque si me embargan esto también no voy a poder pagar el alquiler, ni el préstamo personal, ni los servicios, que tendré que hacer irme debajo de un puente con 29 años....les rogarían me informaran de lo que debo hacer o a quien puedo acudir. El embargo es por unos autónomos, en el año 2000 monte un cibercafé, para el que solicité la línea ADSL a telefónica en Junio para abrir en septiembre daban 2 meses de plazo para la instalación, estos en vez de 2 meses tardaron 6 por lo que en febrero de 2001 cerré el negocio, resolviendo el contrato de alquiler del local y diciendo a mi gestor que me diera de baja de todos los servicios, yo me fui a vivir una temporada fuera a casa de un familiar y cuando regrese y me puse a trabajar llego un embargo de nomina por el importe de los autónomos de todo este tiempo más los interés y demás gastos, moví todo el papeleo que me pidieron para demostrar que desde febrero del 2001 yo no tenía ni local ni ningún tipo de actividad o movimiento comercial y me dijeron que se realizaría una baja retroactiva, pero que eso tardaría, pues esa solicitud está hecha en el año 2003 y todavía no ha retroactividad que valga, me han embargado todo.