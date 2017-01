¿Por qué siguen saliendo convocatorias de oposiciones si el nuevo gobierno reduce las plazas?

Hola amigos de Portalparados, quería daros las gracias por la labor que realizáis a diario con vuestras noticias. Desde hace varios meses, me estoy planteando la posibilidad de prepararme unas oposiciones en mi ámbito profesional que es el educativo. He leído noticias que me parecen contradictorias ya que por un lado, vosotros comentáis que van a salir plazas en Andalucía pero el nuevo gobierno nos anuncia que se van a reducir drásticamente las convocatorias. ¿Qué ocurre, me lo podéis aclarar?