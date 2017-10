¿Me tienen que hacer fijo tras dos contratos temporales de 3 meses?

Hola, buenas tardes; ante todo agradeceros la información y los servicios que prestáis, espero que se os reconozca este esfuerzo de alguna manera y alguna vez. Me gustaría consultaros ciertos aspectos laborales, si es posible y está en vuestra mano, ya que en alguna consulta me habéis respondido con celeridad y con una información muy transparente.En enero comencé a trabajar en una inmobiliaria, con un contrato de 3 meses a media jornada, en marzo me han renovado el contrato por otros 3 también a media jornada, con lo cual finalizo en junio. Mi consulta es si para continuar, ¿qué tipo de contrato pueden ofrecerme? en caso de que sea así claro. ¿Debe ser indefinido? tal y como está la situación laboral, no creo que sea muy factible. La cuestión es si pueden ofrecerme algún tipo de contrato para continuar, y en qué condiciones, ya que creo que debería ser indefinido, y de no ser así, si es posible, me gustaría saber las posibilidades que existen.Solo agradeceros el trabajo que hacéis y el esmero que ponéis en ello.Un saludo.