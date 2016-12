Estoy de baja en la empresa por ansiedad y me han despedido. Llevaba 12 años en la empresa. Ahora, creo que tengo unos 24 meses de paro. Queria saber: ¿Estando de baja se consumen los 24 meses de paro que tengo? O, hasta que no me den de alta no se me empiezan a descontar?