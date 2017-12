Una oferta de trabajo para ser repartidor de Burguer King que esconde una campaña de marketing

#cursos-widget

Uno de los asuntos más comentados en Twitter durante las últimas horas ha sido una supuesta oferta de trabajo en la que se reclamaban unos requisitos un tanto estrambóticos para trabajar como repartidor de Burguer King.

Esta supuesta oferta de empleo contempla que los candidatos a repartir a domicilio los pedidos de esta cadena de hamburgueserías, deberían tener “una antigüedad mínima de tres años del carné de conducir tipo B; tener estudios superiores o similares; conocimientos de literatura, matemáticas, geografía, historia, política, deportes, así como otras materias de cultura general, habilidades lúdicas como destreza en videojuegos y se valorarán aptitudes musicales y de canto”.

Sin lugar a dudas, la oferta de empleo sería de esas que deberíamos enmarcar en la categoría de las más absurdas porque tiene poco que ver el trabajo que debe desarrollar el repartidor de esta empresa con las condiciones que reclama para optar a este puesto.

Rápidamente, la comunidad que interactúa en esta red social se ha lanzado a criticar duramente la propuesta laboral de Burguer King y han entrado al debate hasta políticos, como Íñigo Errejón quién ha afirmado que “Estos son los requisitos del Burger King para ser repartidor. No sabía que se podía cantar o jugar a videojuegos mientras conduces. Lo que sí sé es que podrían empezar ellos por pagar salarios dignos”.

Los responsables de marketing de Burguer King deben estar más que satisfechos porque han logrado eso que se llama “campaña viral” de lo que parece ser una broma, una de esas fake news de las que tanto hablamos últimamente puesto que la letra pequeña de ese mismo cartel indica que “la oferta de empleo se enmarca dentro de la campaña Play for the Whopper”, con lo que estamos claramente ante una campaña de marketing para provocar la reacción que han logrado.

Como suele ser habitual en las redes sociales, enseguida el sentido del humor se ha apoderado de las intervenciones de muchos tuiteros en las que se afirmaba que “Burguer King busca repartidos con más currículum que muchos ministros”, “Yo hice selectividad y me metí en Enfermería porque la nota no me daba para ser repartidor de Burger King”.

En un perfil de reciente creación de Burger King en Twitter, se ha pedido disculpas ante esta campaña si bien no ha ocurrido lo mismo en su perfil de Facebook donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Desde luego, muchos podrán interpretar esta campaña en el debate que se ha suscitado sobre las noticias falsas en Internet o incluso se puede entrever una crítica velada a esas ofertas de trabajo reales en las que se reclama una cualificación excesiva a los aspirantes a un puesto que necesita un nivel muy inferior.

Ahora bien, estamos en un país en el que el paro sigue ocupando la principal preocupación de muchos españoles. No sólo por el número de personas que se encuentran en esa situación y que se sitúa por encima de los tres millones y medio sino también por otros muchos que trabajan en precario, con contratos temporales, a tiempo parcial que acuden a la búsqueda de oportunidades laborales sin necesidad de que una empresa, como Burger King, juegue con sus anhelos, esperanzas e ilusiones.

Ya lo he criticado cuando otras compañías han pretendido hacer marketing con el desempleo y me reitero en que no todo vale para difundir tu producto aunque te pueda dar unos excelentes resultados en eso que llaman “viralizar” un mensaje. A veces, ese intento se convierte en un boomerang que torpedea a la propia empresa. ¿Ha pasado eso en este caso? Lo dirá el futuro inmediato.

Fdo. Javier Peña

Director Portalparados.es