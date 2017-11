Seiscientas pequeñas sonrisas gracias a los Reyes Magos de FECOR

Ya hemos comentado en años anteriores que este pequeño sueño sería imposible sin la contribución de FECOR que desde el primer minuto, acogió la iniciativa con entusiasmo, con sensibilidad. Ellos, además, han logrado involucrar a todo el sector de Seguros de España que han tomado como propia esta acción que crece año a año de forma imparable.

#cursos-widget

Los pajes reales, las 17 compañías que nos ayudan con su contribución a enviar esos regalos de la manera más eficaz posible y que son Sanitas, Asefa, Markel, Generali, Caser, Zurich, Reale, AXA, WR Berkley, Europ Assistance, Allianz, Lagun Aro, Pelayo, Liberty, Preventiva, Allianz Global Assistance y Catalana Occidente. Los corredores de seguros que desde el primer momento han mostrado su solidaridad con aquellos que lo están pasando mal. Sus trabajadores que se han involucrado para asumir también el papel de Reyes Magos personalmente. Y hasta representantes de la Dirección General de Seguros que se han sumado a esta ingente labor. A todos ellos nuestro agradecimiento inmenso por hacer realidad el sueño de tantas y tantas familias.

Y por supuesto también colaboran otras personas que no pertenecen al sector asegurador pero que se sienten tan cómplices como el resto de Sus Majestades de Orienta. Muchos a título personal aunque me vais a permitir que destaque la labor de English for Fun, una pequeña empresa que imparte clases de inglés y que ha logrado involucrar a los padres de sus alumnos para que se unan a esta iniciativa.

Algunos padres nos han enviado todo tipo de mensajes emotivos a través de un perfil de Facebook que hemos estrenado este año y que podéis ver aquí. Muchos de ellos afirman que han vuelto a creer en los Reyes Magos y en la magia de la navidad. Nada nos satisface más que leer este tipo de testimonio y ver las caras de felicidad de los niños y niñas que han amanecido con uno de estos presentes.

Reconozco que este año ha sido más complicado que nunca. Hemos tenido una avalancha de solicitudes por la difusión de la campaña en Facebook y eso nos ha impedido atender a todos aquellos que nos lo habían solicitado. Era materialmente imposible. Y en algunos casos espóradicos, hemos tenido algún contratiempo que ha retrasado la entrega del regalo como hubiera sido nuestro deseo.

Está claro que no somos perfectos. Contamos con medios muy justos para coordinar toda esta campaña que cada año es más compleja. Y cada año procuramos aprender de los errores cometidos anteriormente para que no se vuelvan a repetir. Y todo eso con todo el cariño, con la ilusión y con algún mal sabor de boca que se endulza un poco cuando vemos los frutos del trabajo realizado. Y el año próximo, procuraremos que nadie se quede fuera y que todo funcione como una máquina perfecta.

Dejadme que tenga unas palabras en especial hacia Jorge Campos, director gerente de FECOR que es la persona más entusiasta y comprometida con esta misión solidaria que cada año, impulsa con dedicación en el sector asegurador. A él, a toda la junta directiva de FECOR, a las asociaciones que la componen, a todos los Reyes Magos, a sus pajes reales, muchas muchas muchas gracias. Vuestra labor es impagable.

Un abrazo a todos y Feliz día de Reyes Magos

Javier Peña

Portalparados.es