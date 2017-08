Empleo y discapacidad: ¡Sí, se puede!

En los momentos de crisis se acentúan las dificultades de ciertos sectores de la población que, por una causa u otra, tienen más complicado acceder a un puesto de trabajo: falta de titulación pertinente o adecuada, baja cualificación, edad avanzada o discapacidades.

#cursos-widget

Precisamente hoy quiero dedicar esta entrada a las personas con discapacidad y para empezar quiero recordar que discapacidad, según la OMS, es “la restricción o ausencia (por una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible, física o psíquica”.

También quiero dejar claro el concepto de minusvalía: “Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una discapacidad o deficiencia, que lo limita en el desempeño de un rol normalizado.

Con estas dos definiciones, y sabiendo que hay varios grados de minusvalías e incapacidades (provisional y permanente), tengo que decir que A NADIE CONSIDERO INCAPACITADO, QUE SIEMPRE HAY SALIDA Y OPORTUNIDADES y que “lo único imposible es aquello que no se intenta”. La persona con este tipo de limitaciones debe seguir caminando, con la cabeza alta, el ánimo intacto y buscando oportunidades, además de las ventajas que tenemos en la actualidad.

Daré una serie de directrices para encauzar este tema:

Primero, hay que decir que si no se está capacitado para un trabajo concreto, puede que se esté para otro u otros, por lo que es muy importante obtener el certificado de capacitación para poder buscar empleo en otros sectores y continuar el camino.

Segundo, el mundo cambia y las adaptaciones del medio a las personas con discapacidad se están generalizando, afortunadamente. Medios tecnológicos y físicos hacen la vida más fácil y más llevadera. Es un factor a tener en cuenta para continuar adelante. Además de las ventajas fiscales y pensiones que ayuden a compensar esa búsqueda de empleo

Tercero. En el empleo público siempre hay plazas para personas con discapacidad, para ello es importante obtener el certificado de minusvalía dónde aparece el grado de la misma. Es una oportunidad grande de inserción laboral. También, muchas empresas, ante la obligatoriedad de contratar, optan por un cupo de personas con discapacidad, para beneficiarse de ciertas exenciones y ayudas. Puede ser una ventaja que debe estudiarse.

Cuarto. Al igual que predico con los desempleados sin limitaciones, las personas con discapacidad deben conocerse, ser conscientes de lo son capaces, sus limitaciones y fortalezas y, sobre todo, CREER EN SÍ MISMAS y luchar por sus sueños. Es muy importante que se sientan vivas y pensar en que SÍ PUEDEN.

Quinto. Existen muchas asociaciones y federaciones que están ayudando a las personas con discapacidad y a sus familiares. Se pueden pedir cita con orientadores especializados, así como intermediadores laborales, y encauzar el camino:

GRUPO FUNDOSA (División empresarial de la Fundación Once). Puedes pedir cita con un orientador e informarse sobre el programa Inserta (dirigido a promover y posibilitar la integración socio-laboral plena de las personas con discapacidad): FSC-INSERTA

(dirigido a promover y posibilitar la integración socio-laboral plena de las personas con discapacidad): FSC-INSERTA FEAPS Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual. FEAPS ANDALUCÍA 954 525 199 954 525 199 954 405 710 954 405 710

Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual. FEAPS ANDALUCÍA FUNDACIÓN ADECCO. Fundación que ayuda a la integración de las personas con minusvalías en el mercado laboral. Está funcionando muy bien.

Fundación que ayuda a la integración de las personas con minusvalías en el mercado laboral. Está funcionando muy bien. ATAM Asociación de Telefónica para la atención de personas con discapacidad.

COCEMFE Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica.

FIAPAS Confederación Española de familias de personas sordas.

Sexto. Centros especiales de empleo y web especializadas para personas con discapacidad. Aquí relaciono algunos importantes en Sevilla y Andalucía, así como enlaces para localizarlos en todas las comunidades:

CYCLE SERVICIOS INTEGRALES. Sevilla. Dan trabajo a personas con minusvalías. Modo de contacto: 955 432 172 955 432 172

ACECA Asociación Andaluza de Centros Especiales de Empleo, donde se puede mandar el C.V.

HYPANO MATYL, S.L. (aquasec). Sevilla. Centro Especial de Empleo. Tintorería que ofrece trabajo a persona con ciertas minusvalías. Teléfono: 95 469 16 37 95 469 16 37

CAILU. Sevilla Centro Especial de Empleo. Empresa de productos de publicad que ofrece trabajo a personas con minusvalías. Teléfono: 95 508 69 82

CYCLOTOUR Sevilla. Centro Especial de Empleo. Empresa que está funcionando muy bien y que está ofreciendo oportunidades, dentro del marco de integración social, a personas minusválidas.

PROAZIMUT. Centro Especial de Empleo. Sevilla (Fabricación, distribución y reparación de elementos electrónicos. Fabricación artículos de madera. Servicios relacionados con la hostelería, catering y limpieza). Teléfono: 954 693 003.

Y finalmente os dejo una serie de web y recursos de empleo y formación para personas con discapacidad:

Y ten en cuenta una cosa: SI NO PUEDES VOLAR, ENTOCES CORRE. SI NO PUEDES CORRER, ENTONCES CAMINA; SI NO PUEDES CAMINAR, ENTONCES ARRÁSTRATE, PERO HAGAS LO QUE HAGAS, SIGUE ADELANTE.

José Carlos Mena

Orientador Profesional

www