El Gobierno de Navarra propone una convocatoria de oposiciones para 211 profesores de secundaria y FP

El Gobierno de Navarra ha planteado una OPE en Secundaria y FP de 211 plazas, distribuidas en 184 para Secundaria en 17 especialidades; y 27 en FP para seis especialidades. De ser posible la ampliación de estos números sería sobre las especialidades ya anunciadas y no se añadirían otras nuevas.

Así se ha informado en rueda de prensa, tras la reunión de la Mesa Sectorial por la consejera de Educación, María Solana, y el director general de Educación, Roberto Pérez. Según han explicado, los sindicatos han considerado que el número de plazas ofertadas “era correcto y estaba bien basado en datos técnico” si bien ha habido una petición “general” para que este número “sea ampliado”.

De esta manera, ha destacado Roberto Pérez, "les marcamos ya a unos que pueden empezar a trabajar y a otros que pueden dejarlo para más adelante si su especialidad no es convocada". "Eso es dar la tranquilidad a los centros educativos y al propio profesorado", ha resaltado Pérez, que ha apuntado a que "les estamos dando un número de plazas que como mucho podría ser aumentado".

En la reunión también se ha tratado la propuesta del Ejecutivo referente al Pacto Educativo por la mejora de la calidad de la enseñanza pública. Los sindicatos han hecho una valoración “general” del pacto y se han planteado reuniones semanales para “entrar y profundizar punto a punto“.

Los representantes de los trabajadores han valorado que “el texto en sí, la filosofía que subyace” en el pacto es “satisfactorio y apunta hacia un camino al que queremos que vaya el sistema educativo de Navarra” pero, a la vez, “piden concreciones económicas y de calendarización”, ha explicado Roberto Pérez. María Solana ha hecho una valoración positiva de “la actitud, el tono y la disposición a seguir trabajando” en la Mesa Sectorial y ha destacado que “se está aportando”.

VOLUNTAD DE CONVOCAR EN 2018 LAS PLAZAS DE INFANTIL Y PRIMARIA

En la reunión de la Mesa General no se ha abordado la OPE en Infantil y Primaria para las 73 plazas pendientes de la OPE de marzo de 2015 a la espera de un informe jurídico “que avale nuestra teoría, que marca la norma de las propias OPE”, de que estas plazas “caducan” en marzo de 2018.

“Hay quien se resiste a admitir esto y, en lugar de mostrar en qué se basan para decir que no, la carga de la prueba la ponen en el Departamento de Educación”, ha indicado. “Lo que no sabemos es en qué se basan los que dicen que no se perderían porque no hemos visto ningún argumento jurídico, técnico ni de ninguna otra índole que nos lleve a pensar lo que pensamos”, ha subrayado Solana.

