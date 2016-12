El Ayuntamiento de Pamplona aprueba una oferta de empleo público para 21 plazas en 2016

#cursos-widget

La Oferta Pública de Empleo 2016 del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos contará con 21 puestos de trabajo. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado esta mañana una OPE que recoge 17 plazas en cinco áreas de gestión municipal.

Se ofertarán 9 puestos de agente de Policía Municipal, 3 puestos de personal técnico superior de Integración Social, 2 plazas para inspección tributaria, 1 puesto de interventor delegado, 1 puesto de personal técnico de Participación y 1 plaza de personal técnico de Euskera. A ellas, se suman las 4 plazas de educadora infantil aprobadas ayer por el organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona.

De las 21 plazas que se recogen en la Oferta Pública de Empleo aprobada, 16 (las 9 de Policía Municipal, las cuatro de educadoras infantiles y las 3 del personal técnico superior de Integración Social) se corresponden con el nivel retributivo C de la administración municipal. Otras 4 plazas (las dos de inspección tributaria y las de personal técnico de Participación y de Euskera) se encuadran en el nivel B. Una de las plazas, la de interventor delegado, se corresponde con el nivel A.

La propuesta presentada hace unas semanas se ha modificado tras debatirla en comisión y tras las diferentes reuniones mantenidas desde entonces en la Mesa de Negociación Colectiva. En concreto se han sustituido las dos plazas de personal técnico de Empleo y la plaza de personal técnico de Igualdad por tres plazas de personal técnico superior de Integración Social. El desarrollo de la OPE y la convocatoria de las diferentes pruebas selectivas para cada plaza se llevará a lo largo de los años 2017 y 2018. [Solicita información sobre cursos de formación a distancia]

Desde 2010, el Ayuntamiento de Pamplona no aprobaba una Oferta Pública de Empleo con más puestos que los derivados de tasas de reposición en el área de Seguridad Ciudadana, es decir, en Policía Municipal. La normativa legal señala una tasa de reposición de un 100% en ámbitos como la policía municipal, por lo que se podrán cubrir con esta OPE las 9 plazas correspondientes a las jubilaciones de 2016 en este cuerpo, así como en el caso de las cuatro plazas de educadora de escuelas infantiles. En cuanto al resto de la administración municipal, esa tasa de reposición es del 50%. Por ello, el máximo de plazas que se pueden sacar a oposición son 8, ya que las jubilaciones han sido 16.

La determinación de qué plazas se incluían en esta OPE se ha llevado a cabo teniendo en cuenta diferentes factores. Se han descartado aquellos empleos y categorías donde el número de plazas susceptibles de oferta en relación con el número de vacantes en plantilla orgánica resulte poco significativa; y no se convocan plazas que, por el número de inscripciones previstas, puede generar un coste de proceso desmedido para los resultados a obtener. Este último factor no operará en el caso de que durante la legislatura puedan acumularse en una sola convocatoria estas plazas, optimizando así el esfuerzo inversor. Por último, la oferta se concentra en plazas donde no exista personal con la condición de funcionario y/o plazas que resulten claves estratégicas en la concepción organizativa.

Y si quieres buscar trabajo en Navarra, puedes visitar también nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.