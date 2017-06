Convocatoria de empleo público en Pamplona para técnicos de nóminas y oficiales de pintura

#cursos-widget

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado pruebas para la constitución de listas de cara al desempeño de los puestos de trabajo de persona titulada de grado medio de nóminas y de oficial del tajo de pintura de Empleo Social, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan.

Las convocatorias están publicadas en el Boletín Oficial de Navarra número 102 del lunes 29 de mayo y se pueden consultar también en www.pamplona.es.

En el caso de personas tituladas de grado medio de nóminas se llevarán a cabo pruebas selectivas para establecer dos relaciones de aspirantes, una de ellas para la formación y la otra para la contratación temporal. En el caso del oficial del tajo de pintura, las listas son para la contratación temporal.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el jueves 8 de junio en el Registro General del Ayuntamiento, en los registros auxiliares o por cualquiera de los procedimientos previstos en la ley.

Grado medio de nóminas

Para la relación de aspirantes a la formación para el desempeño del puesto de titulado de grado medio de nóminas será necesario que las personas participantes tengan la condición de empleadas fijas al servicio del Ayuntamiento y/o sus organismos autónomos. Deben estar encuadradas en los niveles C o D, no haber agotado el periodo máximo de formación y haber completado tres años de servicios efectivamente prestados en su puesto de trabajo. Asimismo, no deben hallarse en situación de excedencia forzosa o voluntaria y deben poseer el título de Diplomado o Graduado en Relaciones Laborales o el de Licenciado o Graduado en Derecho o equivalentes.

El proceso selectivo será común a las dos convocatorias, tanto a la de formación como a la de contratación temporal. Constará de dos pruebas, una teórica y otra teórico – práctica. La primera prueba consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntar tipo test con tres alternativas de respuesta, y solo una de ellas válida, sobre la materia incluida en el temario que recoge la convocatoria en uno de sus anexos. Se prevé que este ejercicio se realice en el mes de septiembre. A la segunda prueba serán llamadas las 25 personas que mejor puntuación obtengan en la primera. En ella, deberán realizar uno o más ejercicios prácticos relacionados con el puesto de trabajo y con la materia incluida en el temario.

Oficial del tajo de pintura

La convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de listas para la contratación temporal como oficial del tajo de pintura de Empleo Social establece los requisitos que deben tener las personas participantes para poder optar a ellas.

En la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes las personas aspirantes deben cumplir el requisito de nacionalidad (español, nacional de Estado miembro de la UE u otras especificidades); tener cumplidos los 18 y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa; poseer el Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente, o estar en condiciones de poseerlo; tener carné de conducir B; poseer la capacidad física y psíquica para ejercer las funciones correspondientes; y no hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas.

El proceso de selección se llevará a cabo en dos fases. La primera de ellas, la fase de oposición, constará de dos pruebas. Habrá una prueba de carácter teórico en la que las personas aspirantes deberán responder por escrito a un cuestionario mixto de preguntas tipo test con cuatro alternativas de respuesta y solo una de ellas válida. Uno de los anexos de la convocatoria señala el temario sobre el que versarán las preguntas. A la segunda prueba se convocará a las 25 personas que hayan obtenido las calificaciones más elevadas. Consistirá en unas pruebas psicotécnicas, que se realizarán en colaboración con el INAP.

La segunda fase será la de concurso, sin carácter eliminatorio, pero con baremación de aspectos como los servicios prestados como oficial de pintura en la administración o en la empresa privada; la participación en acciones formativas relacionadas con pintura, prevención de riesgos o gestión de grupos de trabajo; o el conocimiento acreditado oficialmente de euskera.

