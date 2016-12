El Ayuntamiento de Parla (Madrid) aprueba una oferta de empleo público de 11 plazas

#cursos-widget

Se trata de la primera vez desde el año 2010 en la que el Consistorio parleño saca una oferta externa de empleo público a la que puedan optar trabajadores de fuera del Ayuntamiento.

La Oferta de Empleo Público aprobada por el Ayuntamiento de Parla incorpora plazas destinadas al asesoramiento jurídico y la gestión de recursos públicos, Policía Local, así como de otros sectores no catalogados como prioritarios en la Ley de Presupuestos vigente, pero que se consideran necesarias en orden al buen funcionamiento de determinados servicios públicos.

El concejal de Personal, Javier Molina, ha destacado que “hacía muchos años que el Ayuntamiento de Parla no sacaba a concurso ninguna plaza de Empleo Público para contratar nuevo personal. Ahora hemos aprobado, en consenso con los sindicatos, sacar once nuevas plazas, y se trata de una acción muy importante, ya que desde el año 2010 no se sacaba ninguna oferta externa de Empleo Público”.

El edil ha detallado que algunas de estas plazas “pertenecen a sectores prioritarios, como asesoría jurídica, gestión de recursos públicos o Policía Local, pero también vamos a contratar personal en otras áreas donde hay que reforzar los departamentos, como informática, mantenimiento o administración”. [Si quieres prepararte alguna de estas convocatorias, visita nuestro canal de formación para localizar academias que te pueden ayudar]

Los procesos selectivos para las plazas comprometidas en la citada oferta deberán convocarse en el plazo máximo de quince meses desde su aprobación y, en todo caso, deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. Las bases de las convocatorias a realizar contendrán el sistema de selección que se determine, dentro del marco legal vigente, debiendo garantizarse los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad consagrados en la Constitución.

Once plazas, seis de ellas de funcionarios y laborales de libre concurrencia

De conformidad con los artículos 36 y 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, la oferta acordada por la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Parla incluye las siguientes once plazas:

Personal funcionario, libre concurrencia:

Dos plazas de técnico de Administración General (Rama Económica), categoría profesional A1

Una plaza de técnico de Administración General (Rama Jurídica), categoría profesional A1

Una plaza de auxiliar administrativo, categoría profesional C2

Personal laboral, libre concurrencia:

Una plaza de Técnico de grado medio Informático, categoría profesional A2

Un oficial de Fontanería, categoría profesional C2

Personal funcionario, promoción interna:

Dos administrativos, categoría profesional C1

Un suboficial de Policía Local, categoría profesional A2

Un cabo de Policía Local, categoría profesional C2

Personal laboral, promoción interna para categorías inferiores:

Un oficial de jardinería, categoría profesional C2

Si buscas trabajo en Parla o Madrid, puedes visitar nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.