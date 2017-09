Convocatoria de empleo para conductores de autobús en la EMT de Madrid

#cursos-widget

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha convocado un concurso para contratar a conductores de autobuses que se irán incorporando en función de las necesidades de esta empresa, dependiente del Ayuntamiento de la capital.

Las personas interesadas deben aportar el título de EGB o certificado de escolaridad, el carné de conducir tipo D, con una antigüedad mínima de doce meses, el Certificado de Aptitud Profesionnal (CAP) y un certificado de la Dirección General de Tráfico que acredite la posesión de al menos 10 puntos del carné de conducir a la fecha efectiva de incorporación a la EMT, según figura en la convocatoria.

Además, deberán demostrar una experiencia, acreditada documentalmente, de al menos un año de trabajo a tiempo completo o a su equivalente por contrato a tiempo parcial en la conducción de vehículos destinados al transporte de viajeros por carretera de más de 16 plazas (autobuses urbanos, autobuses interurbanos o autocares) o experiencia acreditada documentalmente de al menos un año en la conducción de vehículos destinados al transporte de mercancías por carretera de más de 3.500 kg., o que en su conjunto sumen doce meses de experiencia.

Las solicitudes deberán cumplimentarse en un ordenador y posteriormente impresas en papel. No se recogerán las solicitudes que hayan sido rellenadas a mano o aquellas que no se entreguen personalmente por el candidato o persona debidamente autorizada por el mismo.

Los aspirantes pasarán por un examen teórico de 60 preguntas sobre el temario que figura en la convocatoria, una prueba psicotécnica y de personalidad para finalizar con un examen práctico de conducción de autobuses de 12 metros de longitud, en un recorrido urbano de unos 30 minutos aproximadamente.

Una vez superada esa fase, deberán realizar un examen médico y un curso selectivo de formación que será eliminatorio y servirá para dar preferencia en la elección de destino.

Las solicitudes se presentarán en los siguientes Centros de Operaciones de EMT:

– Centro de Operaciones de Fuencarral, sito en la C/ Mauricio Legendre nº 42; Entrada por la puerta C: Centro de Formación. En horario de 8:00 a 17:00 horas (hora en la que se cerrarán las puertas de la oficina habilitada a tal efecto, independientemente de las personas que se encuentren fuera del lugar destinado a la presentación de solicitudes).

– Centro de Operaciones de Carabanchel, entrada por la C/ Cazalegas s/n. En horario de 08:00 a 14:00 horas (hora en la que se cerrarán las puertas de la oficina habilitada a tal efecto, independientemente de las personas que se encuentren fuera del lugar destinado a la presentación de solicitudes).

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo 8 de noviembre y puedes obtener más información de esta oportunidad de trabajo en la web de la EMT de Madrid aquí.