Arrow Enterprise ofrece un programa de formación sobre aplicaciones informáticas para jóvenes desempleados

Arrow Enterprise Computing Solutions, división de negocio de Arrow Electronics Inc, que ofrece productos, servicios y soluciones de IT para empresas a distribuidores de valor añadido, ha presentado un programa de formación en virtualización de aplicaciones y escritorios dirigido a jóvenes desempleados del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con el objetivo de facilitar su inmersión laboral e impulsar la transformación digital de las empresas.

Los cursos de carácter gratuito, financiados por Red.ES, entidad pública empresarial del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digita (MINETAD), serán impartidos por Arrow ECS Education, la división de formación del grupo, a través de un completo programa de formación y certificaciones de Citrix.

Con un total de 100 plazas, los cursos constarán de 214 horas y tendrán lugar en Madrid a partir de enero de 2018 y se alargarán a lo largo del mismo año. Tras la formación y la certificación oficial, las empresas colaboradoras se comprometen a contratar a los alumnos seleccionados durante un mínimo de 6 meses. [Solicita información sobre otros cursos de formación a distancia]

Para ser uno de los alumnos seleccionados y poder optar a una de las 100 plazas es necesario cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran los siguientes: tener entre 16 y 29 años, tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión Europea, estar empadronado en España, estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), no haber trabajado el día anterior a la inscripción en el SNGJ y no haber recibido estudios reglados o no reglados el día anterior a la inscripción en el SNGJ. Puedes obtener más información de este curso aquí.

Las empresas colaboradoras podrán incorporar a sus plantillas personal junior con certificaciones de gran prestigio y con cualificaciones de gran demanda en el mercado tecnológico. Así mismo, las empresas contratantes recibirán bonificaciones y ayudas a la contratación por cada contrato que cumpla con los requerimientos mínimos del programa.

Según Santiago Campuzano, Director general de Citrix Iberia, “para Citrix este programa es una iniciativa clave a la hora de cubrir la demanda creciente de profesionales en el mercado. Nuestros partners cada vez requieren un mayor nivel de conocimiento y experiencia, ya que las iniciativas alrededor del puesto de trabajo basado en los Secure Workspaces suponen un reto en las organizaciones. Nuestro mayorista Arrow tiene claro que la creación de valor al canal viene por trabajar en paralelo el desarrollo de negocio con los partners y ayudar en la formación, ya que es clave para el éxito de los proyectos“.

