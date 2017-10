Bolsa de empleo en Ceuta para peones de cementerios

#cursos-widget

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha convocado una bolsa de trabajo de peón de cementerio para cubrir, con carácter temporal, necesidades de la Administración de ese personal, según una nota de prensa de esta institución.

El anuncio de la convocatoria salió publicado el martes pasado, 26 de septiembre, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE), y el plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 6 de octubre.

De acuerdo con ese anuncio, para ser incluido en esta bolsa es necesario estar en posesión del documento que habilite al interesado para el manejo de hornos crematorios, además de cumplir los requisitos determinados en el apartado número 3 de las Bases genéricas para la creación de bolsas de trabajo en la Ciudad Autónoma de Ceuta, recogidas en el BOCCE del 14 de abril pasado. [Solicita información sobre cursos para preparar Oposiciones]

Esos requisitos generales son: tener la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea; no padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida o menoscabe el desempeño de las funciones que correspondan; tener cumplidos los dieciséis y no exceder la edad de jubilación forzosa; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública; y estar en posesión de la titulación exigida en cada caso.

Los interesados deben presentar su solicitud en el Registro, y esta ha de ir acompañada de una fotocopia del DNI y de los documentos originales o compulsados de los méritos que aleguen. Habrán de realizar esta gestión en el plazo abierto de diez días naturales, que termina el 6 de octubre.

El anuncio de la convocatoria de esta bolsa de trabajo de peón de cementerio de la Ciudad Autónoma incluye lo que se valorará de los aspirantes, que es la experiencia profesional (hasta un máximo de 50 puntos); la formación para el desarrollo de las funciones del puesto al que se opta (hasta un máximo de 35 puntos); otros (hasta un máximo de 15 puntos), como ser víctima de violencia machista (7 puntos); y haber superado una convocatoria para cubrir una plaza de funcionario de carrera para lo mismo que la convocatoria presente (8 puntos).

Si quieres encontrar trabajo en la Ciudad Autónoma de Ceuta, puedes visitar nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.