La Diputación de Valladolid desarrolla un programa de formación tic para jóvenes del mundo rural

#cursos-widget

La Diputación de Valladolid ha recibido más de 300.000 euros del Fondo Social Europeo para el proyecto “Formación TIC, provincia de Valladolid” que busca cualificar profesionalmente a jóvenes no universitarios de entre 16 y 30 años, y que no estudian, para mejorar sus posibilidades de empleo.

Se trata, según ha explicado la entidad provincial a través de un comunicado, de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y residentes en las zonas rurales de la provincia de Valladolid y se vertebra a través de dos ejes de actuación que justifican tanto las acciones formativas a realizar como los colectivos específicos a los que van dirigidas estas acciones formativas.

El objetivo del programa es llegar a cualificar profesionalmente a jóvenes de la provincia de Valladolid no universitarios y que actualmente están fuera de la formación reglada, mejorando así sus posibilidades de acceso al mercado laboral. [Solicita información sobre otros cursos de formación a distancia]

El primer eje de actuación lo constituye una acción formativa diseñada para jóvenes desempleados de la provincia de Valladolid, inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, con cierta formación reglada, con riesgo de vulnerabilidad y que buscan una incorporación al mercado laboral como medio para lograr su integración social.

El segundo se centra en una acción formativa orientada a jóvenes desempleados de la provincia de Valladolid, inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, con una titulación, al menos de Bachillerato, o ciclos de Formación Profesional.

Ambos ejes convergen en un objetivo común de mejora de la empleabilidad y de las competencias profesionales de jóvenes no ocupados y que, actualmente, no están integrados en los sistemas de educación y formación, además de favorecer la igualdad de género, priorizando que al menos el 60% del total de las personas que accedan a los itinerarios sean mujeres, y la no discriminación de los colectivos desfavorecidos.

Si quieres encontrar trabajo en la provincia de Valladolid, puedes visitar además nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.